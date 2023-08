La 55e édition du Marché 1900 a battu son plein à Marche (vidéo)

"L’événement a été créé il y a 55 ans par le biais d’un défi lancé sur les ondes de la RTBF par l’animateur Jean-Claude Menessier ", explique Quentin Mouligneau, le président de l’ASBL "Le XV" qui organise le Marché 1900. Le défi ? Créer en cinq jours un marché aux oiseaux dans un style des années 1900, avec minimum de cent marchands. Si le marché existe aujourd’hui, c’est parce que ce défi a été relevé avec brio. Un peu plus d’un demi-siècle plus tard, l’événement du 15 août est devenu un rendez-vous incontournable pour les Marchois (et il est reconnu patrimoine culturel immatériel vivant de Wallonie-Bruxelles).

Cette année, le Marché 1900 a rassemblé une trentaine d’associations, une quinzaine d’éleveurs d’oiseaux et environ 100 stands d’exposants et artisans. Sans oublier qu’il offrait diverses animations pour toutes les tranches d’âges et, bien évidemment, dans la thématique 1900. Les animations proposées: L’arbre nomade, un spectacle de marionnettes pour enfants "Ferdinand fête son anniversaire", les jeux en bois, un atelier cirque, un atelier grimage ou encore des animations musicales et bien d’autres…

Succès pour la nouveauté

À l’occasion des 55 ans, les visiteurs ont pu se promener pour la première fois dans les jardins du Parc Jadot et des Carmes et ils pouvaient également jouer le jeu en portant un costume d’époque, ce qui leur permettait d’accéder à l’entrée gratuitement. Une nouveauté qui a eu du succès.

Le Marché 1900 rassemble chaque année plus de 10 000 visiteurs et il a encore attiré beaucoup de monde cette année "La météo est avec nous. Gugusse, un personnage fantastique du 15 août, nous a envoyés du beau temps", conclut, tout sourire, Quentin Mouligneau.

"Les Mautchis Mi Tchis Qu’ti", incontournable depuis 40 ans

En plus du marché des oiseaux, les visiteurs viennent également pour le spectacle de marionnettes satiriques et humoristiques "Les Mautchis Mi Tchis Qu’ti".

"L’intrigue de cette année est un mariage qui va amener beaucoup de conflits dans la ville de Marche et les personnages devront démêler ce conflit ", raconte l’un des membres de la pièce.

Créé en 1982 par un groupe d’amis, les personnages sont inspirés de personnalités connues de la vie publique marchoise. Et au fil du temps, le groupe d’amis a évolué, les enfants et les autres personnes participent à la construction des pièces uniques et qui évoluent également en fonction des tendances et des anecdotes marchoises.

"La marionnette permet de dire les choses comme on ne pourrait pas le dire pour que le message passe mieux, ajoute-t-il. La marque de fabrique des Mautchis, c’est le côté satirique, le pince-sans-rire, un peu provocateur qu’on ne pourrait pas avoir sans les marionnettes."

Un spectacle que les Marchois adorent voir, tout en espérant y retrouver des personnages connus de la région. Et c’est un pari réussi.

Le Matoufé, spécialité unique

Au 15 août à Marche-en-Famenne, on mange une omelette nommée le matoufé. Cette autre particularité marchoise est une préparation à base d’œufs, de lard, de farine, de lait, d’eau, de sel et de poivre. Et, cette omelette est déposée sur une tranche de pain gris. Mais comment ce plat simple, peu onéreux et succulent est-il devenu incontournable auprès des Marchois?

C’est en 1961 que la royale confrérie du Matoufé a été créée à Marche-en-Famenne. À l’époque, ce sont 17 personnes qui ont décidé de fonder une confrérie gastronomique afin de veiller à l’agrandissement du commerce et du folklore marchois. Le matoufé est en réalité un plat traditionnel wallon, souvent préparé dans les régions de l’Ardenne et de la Famenne depuis le XVIe siècle. "Les fermiers de l’époque traduisaient cela “ Mate la faim ” pour couper la faim", explique Karine Bourguignon, la secrétaire de la confrérie marchoise du Matoufé. Le matoufé ne se mange pas qu’au 15 août, c’est un plat qui permet de rassembler tout le monde lors des manifestations que ce soit aux fêtes carillonnées ou aux fêtes de famille. Le matoufé a son symbole de la convivialité. Le lien avec le Marché 1900? La royale confrérie marchoise du Matoufé était présente depuis le premier marché aux oiseaux, il y a donc 55 ans, et, au fil des années, elle a permis faire découvrir les plaisirs gustatifs du plat aux visiteurs… Il y avait donc de quoi se régaler, ce mardi dernier.