"De nouveaux membres motivés ont rejoint le comité et nous relançons donc enfin cet événement, se félicite Alex Tarte. Tout commencera le vendredi 18 août avec les apéros mexicains. Samedi, la fête ouvrira dès 13h et quelques forains seront présents. Il sera également possible de se restaurer et de boire un verre".

À 17 h, place aux 3h de cuistax. "Nous sommes d’ailleurs toujours à la recherche d’une dernière équipe, précise l’organisateur. Nous terminerons cette journée avec un bal summer carnaval animé par Hell’s Energy".

Dimanche, VTT et marche en matinée suivi d’un diner traiteur avec cochon à la broche. Des concerts, proposés par trois groupes, animeront les festivités de l’après-midi.

Une organisation des Oulines, le comité des fêtes de Transinne.

Infos et réservations: 0472/89 47 53