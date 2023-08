Le soleil était présent à Hotton-Montmartre et une cinquantaine d’artistes et artisans ont pu montrer leur savoir-faire: peinture à l’eau, à l’huile, aquarelle, acryliques sur toile, bijoux fantaisies fabriquées à la main, restauration de sacs et objets divers, sculptures métalliques, en pierre et en bois, gravure, tournages sur bois, de la poterie, de la coutellerie, des doudous au crochet, bougies parfumées, etc.

En plus de l’exposition des travaux des artistes et artisans, le Royal syndicat d’initiative de Hotton, qui organisait l’événement, a également développé diverses animations pour les petits et grands sous les chapiteaux, comme des ateliers de peinture à l’eau, du travail de la terre, de la création des marionnettes, des grimages pour enfants et des dessins.

Sans oublier, des spectacles théâtraux des marionnettes, de l’orgue de barbarie ou une démonstration du caricaturiste, Striptekenaar. Les visiteurs ont également pu découvrir le métier de tisserand et banneton.

L’organisation de Hotton-Montmartre proposait également un bar, de la restauration et des animations musicales toute la journée.

"Aujourd’hui, nous avons eu beaucoup de chance avec la météo. Le soleil est là, de nombreux artistes étaient présents et il y a eu énormément de monde depuis 10h du matin!", conclut Ingrid De Vries, la responsable du Royal Syndicat d’Initiative de Hotton.