Virton : 6 couples fêtés pour leurs 50, 60 et 65 ans de mariage

Noces d’or

4 couples ont ainsi fêté leurs 50 ans de mariage dont :

Monsieur Jean Mouchet et Madame Suzy Vingta qui se sont mariés à Virton le 14 juillet 1973. Le couple profite aujourd’hui de ses 2 enfants et ses 6 petits enfants. Suzy est une redoutable joueuse de Scrabble, Jean un passionné de photographie ;

Monsieur Serge Jacquemin et Madame Daisy Piton unis par le mariage à Saint-Mard le 17 juillet 1973. Ils vivent aujourd’hui entourés de leurs 2 enfants et leurs 2 petits-enfants tout en vivent leurs passions respectives pour la lecture, le jardinage, les sudokus, la peinture ou encore le tir sportif ;

Monsieur Pierre Leroux et Madame Annie Goffin, mariés à Virton le 6 août 1973. Le couple a 3 enfants et 6 petits-enfants. Ils se consacrent aujourd’hui à l’association Solidarité Virton. Annie, elle, assume en parallèle un mandat d’échevine ;

Monsieur Michel Olivier et Madame Françoise Feuillette, mariés à Saint-Mard le 1er septembre 1973. Michel arpente régulièrement les rues virtonnaises au guidon de son authentique vélo de 1974. Françoise se consacre au bénévolat pour la Croix-Rouge, au crochet et aux mots croisés.

Noces de diamant

C’est Monsieur Jean Voleppe et Madame Michelle Perot qui ont fêté leurs 60 ans de mariage. Ils se sont unis à L’escaillère, le 20 avril 1963. Jean était douanier et a rencontré Michelle qui passait régulièrement par son poste de douane. Le couple aura 2 enfants. Petite anecdote: Jean et Michelle ont déménagé 11 fois dans leur vie.

Noces de brillant

Les doyens de la cérémonie étaient Monsieur René Etienne et Madame Olga Conrard. Ceux-ci ont fêté leurs 65 ans d’amour. Leur mariage remonte au 13 septembre 1958, à Ruette. Tous deux sont coiffeurs (encore en exercice) sur la Grand-Place de Virton. Le couple n’a pas d’enfants, mais entretient diverses passions comme la plongée ou encore le cinéma.