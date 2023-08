Replonger dans la Seconde Guerre mondiale à Saint-Hubert

Le temps d’un week-end, plusieurs passionnés et collectionneurs ont reconstitué cette époque de l’histoire avec un véritable musée vivant. Prenant leurs bases sur l’aérodrome militaire de Saint-Hubert, ces gardiens de la mémoire ont exposé leurs véhicules d’époque et partagé leur passion avec les nombreux visiteurs.

Des balades dans la région, avec pilote GI, ont également été organisées. De telles journées sont proposées chaque été par l’ASBL Indian Head basée à Erezée. Une association de collectionneurs et reconstituteurs des forces armées américaines de la Seconde guerre mondiale. "Durant ces trois jours, plus de 80 véhicules d’époque ont été actifs dans la région de St-Hubert, se félicite Guy Klinkenberg, co-président de l’ASBL. Ce qui fait un peu plus de 200 collectionneurs. Des passionnés qui viennent d’un peu partout en Belgique mais également du Luxembourg, d’Allemagne, de France et des Pays-Bas".

Rendre hommage de façon ludique

Les objectifs d’un tel rassemblement sont multiples. "C’est d’abord une belle occasion de rassembler de nombreuses personnes autour d’une passion commune, poursuit Guy Klinkenberg. Ensuite, cela permet de nous faire connaître auprès du grand public et de partager nos connaissances et notre passion. Enfin, il ne faut également pas oublier qu’on profite de ce week-end pour rendre hommage puisque nous avons participé à deux commémorations dans la région avec les autorités communales".

Habillés de kaki, mitraillette à la main et balade dans les véhicules militaires, tous ces collectionneurs ne sont-ils finalement pas de grands enfants ?

"On joue en quelque sorte à la guerre mais notre but est de rendre hommage d’une façon ludique, poursuit le co-président de l’Indian Head. Le public a eu l’occasion de prendre place dans les véhicules, d’assister à des tirs de mitraillettes et de canons. Le matériel est donc mis en conditions réelles. Mais toujours avec un maximum de sécurité puisque nous tirons à blanc".

Deux rendez-vous chaque année

L’ASBL Indian Head propose donc chaque été ce genre de démonstration. Cependant, l’endroit change chaque année. En hiver, le club propose également des animations. "En été, on peut dire que c’est le public qui vient à nous alors qu’en hiver, c’est le contraire, poursuit Guy Klinkenberg. Où serons-nous l’été prochain ? Rien encore d’officiel même si nous devrions nous retrouver dans le nord de la province". Créée en 1979 à Herve, l’ASBL Indian Head a maintenant son siège social du côté d’Erezée. Par ses activités, les nombreux membres souhaitent maintenir vivant le souvenir de tous ceux qui ont combattu pour notre liberté durant ces années d’occupation et les remercier à leur manière du sacrifice qu’ils ont effectué.

Ces passionnés tentent d’informer le public au travers de reconstitution de campements, de convois et également par des cérémonies d’hommage et de parades.