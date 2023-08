Habay a rapidement ouvert la marque par Copette, puis Geel a inversé la tendance pour mener 1-2. Ansion a ensuite remis les deux équipes à égalité dans un match assez animé et équilibré. Aux tirs au but, les Habaysiens s'imposent 5-4 avec un tir au but décisif de Reyter.

Marloie s'est qualifié du côté de Jodoigne (D3) avec une victoire arsenal. Les Marlovanais joueront contre Diest ou Meix au tour suivant.