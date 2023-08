Des PV pour excès de vitesse reçus 6 mois après l'infraction : "Ne payez surtout pas!"

Flashés en février, sanctionnés en août

Cela vous est peut-être déjà arrivé. Des semaines voire des mois après avoir été flashé au volant de votre voiture, vous recevez dans votre boîte aux lettres un PV de la police. C’est le cas, cette semaine, de deux conducteurs qui ont été pris en photo par des radars fixes à Daverdisse et Paliseul à cinq jours d'intervalle, les 15 et 20 février 2023. Soit il y a six mois!

"J'ai reçu ces deux personnes dans mon cabinet le même jour, explique Bruno Gysels, avocat spécialiste en droit de la circulation routière. Ces deux personnes sont dans le même cas de figure, avec des PV rédigés pour excès de vitesse qui n'ont été envoyés que le 31 juillet. Une date incontestable puisqu'elle est inscrite sur le PV. Et puis, cette date d'envoi est théorique puisque les conducteurs n'ont reçu le papier que le 7 ou 8 août, avec une demande de paiement pour le 10. Après six mois de délai, c'est un comble! Et si à la réouverture de mon cabinet, je me retrouve avec deux cas de figure, je crains qu'ils soient en réalité beaucoup plus nombreux, surtout qu'il s'agit de radars automatiques. Le phénomène doit être beaucoup plus répandu."

À la question de savoir s'il faut payer ou non après autant de temps entre l'infraction et la réception du PV, la réponse de l'avocat se veut sans équivoque. "Surtout pas ! dit-il. Il y a une règle qui veut que le PV doit être envoyé dans les 14 jours après l'infraction, week-end et jour férié compris. C'est précisément la règle de base d'un PV. Je trouve cela honteux d'envoyer ces procès-verbaux sachant que l'on viole cette règle des 14 jours. S'ils ont oublié d'envoyer l'amende à temps, tant pis pour eux. Et si les policiers ne connaissent pas cette règle, qu'ils changent de métier. Je me répète, c'est honteux d'envoyer un PV si tardivement."

Notons encore que cette règle est valable peu importe le montant de l'amende. Ici, les montants des PV s'élèvent à 118 et 195 euros, mais c'est la règle des 14 jours qui prime.

"C'est à vous à contester"

Une autre règle est en vigueur pendant ces 14 jours durant lesquels le PV doit être envoyé. "Durant ces quelques jours, le titulaire de la plaque d'immatriculation est le présumé conducteur du véhicule, reprend Bruno Gysels. C'est-à-dire que lorsqu'une infraction est commise et que le conducteur n'a pas été identifié au moment de la constatation, cette infraction est censée avoir été commise par le titulaire de la plaque. Après ce délai, la police ne peut plus affirmer que c’est le titulaire qui était au volant. Et ce cas-là doit mener à un classement sans suite."

Malheureusement, certaines personnes paient cette amende, ne pensant pas aux règles en cours. Pourtant, il y a quelques années, d'autres attendaient le dernier moment. "Ce n'est pas simple pour les gens, reprend l'avocat. Pendant des années, certains ne payaient pas et attendaient d'être convoqués au tribunal. Mais aujourd'hui, il faut faire très attention. C'est la personne elle-même qui doit contester le PV, éventuellement via un avocat. Il ne faut pas se dire qu'il ne faut rien faire parce que, non seulement le montant augmente, mais en plus de ça, l'amende peut être retirée de vos impôts. C'est à vous à démontrer le problème."

Si Bruno Gysels a déjà vu beaucoup de situations différentes dans sa carrière, il semble que ce délai de six mois soit un record.

Pas d’information au Parquet

En l'absence de personnel durant ces vacances scolaires, le Parquet du Luxembourg n'a pas pu répondre à nos questions concernant ces PV envoyés trop tardivement aux conducteurs flashés il y a de ça plusieurs mois.