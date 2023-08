Plusieurs chantiers compliquent votre mobilité en province de Luxembourg

Sur l’E411

Stockem. Un chantier de réfection du pont à Stockem a commencé début août sur l’E411 et pose pas mal d’embarras de circulation. Durant ces travaux, la voie de droite est soustraite à la circulation dans chaque sens sur plusieurs centaines de mètres.

Une situation qui engendre de longues files en direction de Bruxelles notamment. Aux heures de pointe, le soir, les files peuvent atteindre le poste frontière de Sterpenich, soit une dizaine de kilomètres de bouchons. Il faudra encore faire preuve de patience puisque la fin du chantier est prévue pour le 6 septembre.

Un chantier qui a un impact sur la N4 où le trafic est plus dense qu’habituellement. Les automobilistes empruntent en effet cet axe pour éviter le chantier de Stockem. Les files s’allongent donc également dans la traversée de Martelange matin et soir. Même constat côté Luxembourgeois, à Steinfort, une route empruntée comme alternative par de nombreux frontaliers.

Verlaine-Transine: Toujours sur l’E411, un chantier visant à réhabiliter, sur près de 19 km, les voies de circulation entre Verlaine et Transinne, en direction de Namur uniquement, ont débuté ce 8 août par la mise en place progressive de sa signalisation jusqu’au 16 août. Les travaux en eux-mêmes démarreront le 16 août et impacteront les deux sens de circulation. Le chantier sera découpé en deux phases, la première s’étendra de Libramont à Transinne.

Afin de limiter l’impact sur la circulation, les opérations s’organiseront en deux phases. De la mi-août jusqu’au 6 octobre, le chantier se concentrera entre les échangeurs n° 24 "Transinne" et n° 25 "Libramont-Chevigny". La circulation s’effectuera sur une voie dans chaque sens.

En direction de Namur, les usagers seront basculés sur la voie de gauche accueillant habituellement la circulation en direction du Luxembourg.

L’accès à l’E411 depuis la N89 via l’échangeur n° 25 "Libramont-Chevigny" sera fermé à la circulation. Une déviation sera mise en place via l’échangeur n° 26 "Verlaine".

En direction du Luxembourg, les usagers circuleront sur la voie de droite.

La seconde phase débutera au printemps 2024 et devrait durer environ un mois. Elle s’étendra entre l’échangeur n° 26 "Verlaine" et l’échangeur n° 25 "Libramont-Chevigny".

Sur la N81

Weyler. Ce mardi 8 août, des travaux de réfection des revêtements de la N81 ont débuté à hauteur du giratoire de Weyler. Les travaux permettront la réfection des couches supérieures des revêtements de la N81 à hauteur du giratoire de Weyler sur un peu plus d’un kilomètre.

Du mardi 8 août au vendredi 25 août, sur la N81 à hauteur de la zone de travaux, un seul sens de circulation restera possible, en direction d’Arlon. Une voie sera maintenue dans la zone de chantier. En direction de l’échangeur n° 32 "Weyler" de l’E25-E411, des déviations seront mises en place via les N4 et N82.

Sur la N89

Beaubru-Noirfontaine. Le mercredi 16 août, un chantier débutera sur la N89 et visera à renouveler les revêtements de la chaussée sur une distance d’environ 4 km entre Beaubru et Noirfontaine, en direction de Recogne.

La circulation s’effectuera sur une voie dans les deux sens. Les poids lourds seront invités à suivre la déviation via la N83 et la N85. La fin du chantier est annoncée pour le 18 septembre.