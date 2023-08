Le Marché 1900, un 55e retour à nos racines à Marche-en-Famenne ce 15 août

Un événement qui, après être resté au placard sanitaire en 2020 et 2021, était, pour sa 54e édition, revenu, sur un site élargi aux rues du Commerce et des Savoyards.

De 9 000 m2 en 2019 à 17 000 m2

"On agrandit encore celui-ci un peu plus cette année, aux jardins de la Maison Jadot et ruelles voisines, et à la cour de l’athénée royal, de 9 000 m2 en 2019, on passe à 17 000 m2, soit quasi le double, annonce Quentin Mouligneau, président de l’ASBL XV. Le public pourra déambuler plus confortablement encore et découvrir des lieux moins connus de la ville. Ce nouvel élargissement nous permet aussi de mieux accueillir les exposants. Ils seront 101. Et pourtant, on a dû en refuser. Si le 15 août reste bien entendu le 15 août, on veut aussi offrir plus de place aux familles (NDLR : voir ci-contre). Par ailleurs, le Marché 1900 se déroulera pour la première fois sur une place Albert new-look. Les travaux avaient débuté le 17 août dernier."

Tout au long de votre promenade aux quatre coins du centre-ville, le monde associatif marchois et les artisans vous permettront, comme de coutume, de découvrir nombre de métiers (dentellière, rémouleur, maréchal-ferrant, tourneur sur bois,…) et jeux d’antan (lancer du ballot, jeu du clou, jeu de quilles, mât de cocagne,….). Aux chants aussi des volatiles d’un rendez-vous que certains appellent aussi singulièrement marché aux oiseaux.

Produits de bouche et breuvages de chez nous

En musique également, d’un autre genre, d’artistes, qu’ils soient chanteurs, danseurs ou jouent d’un instrument, dont la Plovinète, le groupe folklorique marchois.

En dégustant des produits de bouche, dont évidemment les tartines aux œufs et lardons de la confrérie du Matoufé, et des breuvages bien de chez nous, et on en passe. Bref, un 55e retour à nos racines qui vous permettra une fois de plus de mieux comprendre les traditions de nos aïeux, en toute convivialité.

VITE DIT

1 € l’accès au FAM

Le Famenne & Art Museum tiendra un bar au goût d’une de ses expositions, "Brasseries en Famenne", avec à la carte des bières du terroir. Vous pourrez visiter l’exposition et le FAM dans son ensemble, le 15 août, pour la modique somme d’1 € au lieu de 5 €. Consacrée aux brasseries disparues de Famenne et brasseurs qui font aujourd’hui sa fierté, celle-ci est visible jusqu’au 31 décembre.

40 entrées à gagner et parkings PMR

Le Marché 1900 ouvrira de 9 à 19h (5 €, et gratuit pour les personnes vêtues 1900, à mobilité réduite et les moins de 12 ans). Un concours via Facebook "Marché 1900" vous permettra peut-être de gagner l’une des 40 entrées en jeu. Le tirage au sort aura lieu le 13 août. "ll y aura des parkings pour les PMR place Toucrée, et rues Porte-Basse et des Brasseurs, et des navettes en calèche sur le boulevard, entre les ronds-points de la Pirire et du camp militaire", note Quentin Mouligneau.

Eau et activités gratuites

Hormis l’une ou l’autre, toutes les activités seront gratuites, à l’image d’un manège pour enfants d’un autre temps à la place de la 7e Brigade. L’eau sera aussi servie gratuitement aux différents bars.

Place aux familles

Une bonne partie des nouveaux espaces seront dédiés aux familles et enfants, avec entre autres un jeu de quilles pour ces derniers proposés par hAyelloween et un spectacle de marionnettes (NDLR: à ne pas confondre avec les Mautchi) dans les jardins de la Maison Jadot, et un atelier cirque et du grimage dans la cour de l’athénée royal.

Un marché aux oiseaux en 5 jours

Il est toujours bon de le rappeler: le Marché 1900 doit sa création à un défi lancé en 1967, par l’animateur Jean-Claude Menessier, sur les ondes de la RTB radio, dans le cadre du grand jeu Vil' Vacances. Ce défi, peu banal, était de mettre sur pied, en 5 jours, un marché aux oiseaux, style 1900, avec au moins 100 marchands. Le comité des fêtes de Marche, secondé par de nombreuses sociétés marchoises, l’avait relevé et remporté.

Un 15 août vert

Quentin Mouligneau: "L’événement se veut vert, avec uniquement des gobelets réutilisables, cela permet aussi de garder le site propre".

En chiffres

4 Les Mautchî Mî Tchî qu’Tî se produiront 4 fois (13 h 30, 15 h 30, 17 h 30, 20 h), comme en 2022, devant le Château Jadot, un endroit bien plus spacieux pour le public que derrière l’église. Ses marionnettes satiriques feront passer un savoureux mauvais quart d’heure aux personnalités marchoises. On annonce un Gugusse plus en forme que jamais !

14En 2022, 11 marchands d’oiseaux étaient présents. Ils seront 3 de plus, à la plus grande joie aussi du club Les Amis des Oiseaux d’Aye, partenaire de l’ASBL XV pour la gestion des oiseaux.

25Place de la 7e Brigade, où sera érigée une grande scène, 25 animations agrémenteront la journée.

31Culturelles, folkloriques, sportives,… 31 associations locales en seront. Pour 4 d’entre elles, hAyelloween, le comité carnaval, les Dioul Dia et l’amicale des pompiers, il s’agira d’une première. Tous leurs membres porteront un habit de 1900, et chacune proposera une animation.

101 Le nombre d’exposants. 10 000 Le nombre de visiteurs en 2022.

L’affiche

Une affiche aussi très réalisteDepuis 2013, Marche et son 15 août se visitent aussi dans une BD, Intrigue au Marché 1900, du dessinateur Gauthier Dosimont. Celui-ci est aussi l’auteur de l’affiche de l’événement. Il a croqué le Grand Georges, Gugusse et Li p’tit Chiffeu. "Gauthier a aussi illustré, et conçu avec Arnaud Limbrée, la charte graphique de la brochure 2023 qui sera distribuée à l’entrée", précise Quentin Mouligneau.

