Des champions de catch en gala ce samedi au centre sportif de Bastogne (vidéo)

" La passion du catch débarque à Bastogne pour la toute première fois, grâce à l’enthousiasme et à l’effort conjugué de l’ASBL Brussels Sport & Events et de l’échevin des sports Philippe Collignon", se réjouissent les organisateurs, qui promettent "un spectacle époustouflant, réunissant les meilleurs catcheurs belges du moment et offrant une soirée mémorable pour tous les fans de catch et les amateurs de divertissement".

"Vivre l’excitation et l’intensité du catch en direct"

Brussels Sport & Events a pris l’initiative d’organiser cet événement dans le but de faire découvrir cette discipline spectaculaire à un public toujours plus large, "tout en offrant aux habitants de Bastogne et de ses environs une occasion rare de vivre l’excitation et l’intensité du catch en direct". Dans cette optique, l’association bruxelloise a par exemple organisé le même type de gala à Ciney en mai dernier. Avant cela, le Palais 12, le Palais du Midi ou encore Tour & Taxi ont été leurs terrains de jeux.

Côté têtes d’affiche du gala, on retrouve le champion belge Aaron Rammy, dont la réputation n’est plus à faire. Il a d’ailleurs été élu catcheur international de l’année 2022 par la promotion de catch anglaise LDN,. "Sa maîtrise du ring et son palmarès impressionnant en font l’un des catcheurs les plus en vue du moment", précisent les organisateurs.

Autre vedette de la soirée, le colosse belge DarkMondo. "Il promet d’en mettre plein les yeux aux spectateurs avec sa puissance dévastatrice et sa présence imposante sur le ring. Un adversaire redoutable qui fera tout pour prouver sa suprématie face aux autres compétiteurs." Le voltigeur Jaguar, connu pour ses sauts spectaculaires et son agilité surprenante, sera également de la partie. "Son style aérien et acrobatique ne manquera pas de captiver l’audience, offrant ainsi un véritable spectacle de haut vol", complète Brussels Sport & Events.

Un spectacle "tout public" qui verra, durant deux heures, défiler les catcheurs dans différents formats de matchs et combats. Les portes s’ouvriront dès 18h15 et les tickets d’entrée, au prix de 10 €, sont disponibles en ligne ainsi que sur place.

C’est parti pour le show !