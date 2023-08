22 bâtiments publics en lice pour être rénovés en province de Luxembourg : il faudra faire des choix

22 bâtiments déposés, mais...

Idelux Projets Publics a déposé deux projets. Le premier concerne la rénovation énergétique des bâtiments les plus énergivores en province de Luxembourg. "Nous avons voulu mettre l'accent sur l'ensemble de la province sans favoriser les grosses communes, explique Richard Constant, chef de projets. Nous avons donc contacté les 44 Communes de la province parmi lesquelles 36 ont joué le jeu. Au total, 134 bâtiments publics ont été recensés.

Nous avons ensuite établi une classification, un top 50 et un top 100. À savoir que notre siège social à Arlon figure également dans la liste. Nous avons ensuite demandé aux Communes de réaliser un audit énergétique qui permettra de définir les travaux nécessaires à la diminution des consommations énergétiques sur l'un de leur plus gros bâtiment. À la fin, nous nous sommes retrouvés avec 21 communes participantes, en plus de notre siège social à Arlon, soit 22 bâtiments déposés. L'objectif est clair, diminuer les consommations énergétiques jusqu'à 80% et diminuer les gaz à effet de serre jusqu'à 75%, alors que l'Europe impose une diminution de 50% pour 2030. Nous voulions pousser ça plus loin au niveau de la province de Luxembourg."

Pourtant, pour des raisons budgétaires, Idelux Projets Publics sera peut-être contraint de diminuer sa liste de bâtiments à rénover.

"Le budget total est estimé à 38 900 000€, reprend Richard Constant. Nous avons reçu 15 000 000 € de subsides. Cela peut sembler beaucoup, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant pour l'ensemble des bâtiments déposés. Nous avons demandé des explications à la Région wallonne, à savoir comment ils avaient fait leur calcul.

Nous attendons donc son retour, que l'on espère en septembre, mais il semble que nous devrons faire des choix et ce n'est pas toujours simple."

Isolation, ventilation et châssis passeront au crible

À l'heure actuelle, impossible de dire quels bâtiments publics seront choisis.

Parmi eux, des administrations communales, des écoles ou encore des centres sportifs. "Nous voulions que les citoyens se rendent compte de l'ampleur des travaux et de l'intérêt de les faire, continue le chef de projets. On parle ici d'isolation, de système de chauffage, de ventilation, de changement de châssis si nécessaire. Il y a donc un réel besoin financier pour que les travaux permettent d'arriver à une diminution conséquente. Un diagnostic sera établi dans chaque bâtiment et, une fois les bâtiments sélectionnés, nous définirons avec les Communes les auteurs de projets. Malheureusement, nous ne saurons pas tout faire, je suis incapable de vous dire à l'heure actuelle combien de bâtiments seront concernés. Nous ne voulons pas donner de faux espoirs aux Communes."

Des Communes qui pourraient tirer de beaux bénéfices de ces rénovations énergétiques.

"Nous voulons montrer notre potentiel aux Communes, leur apporter quelque chose et leur faire faire des économies. Leur faire voir qu'il y a un réel intérêt pour elles de mettre ça en place", termine Richard Constant.

La liste des bâtiments cibliés

1. L'ancien hôtel du Nord d'Arlon ;

2. Le CPAS d'Aubange ;

3. L'administration communale de Bastogne ;

4. L'administration communale Bouillon ;

5. L'administration communale de Chiny ;

6. L'ancien couvent des Pères Oblats à Durbuy ;

7. L'ancienne école de Fanez à Erezée ;

8. L'administration communale, le CPAS et l'Espace Florenville à Florenville ;

9. Le complexe sportif Le Pachis à Habay ;

10. L'ancienne école communale de Hampteau ;

11. Le siège social d'Idélux à Arlon ;

12. Le centre culturel de Libramont ;

13. L'administration communale de Manhay ;

14. L'immeuble "Le Martinot" à Martelange ;

15. Le centre du Lac ASBL à Neufchâteau ;

16. Le bâtiment Solmon, service travaux, réfectoire et sanitaires des ouvriers à Paliseul ;

17. L'administration communale à Sainte-Ode ;

18. La maison citoyenne de Saint-Hubert ;

19. Le hall des sports de Tintigny ;

20. La salle les Berges du Bî à Vaux-sur-Sûre ;

21. La Maison Lambert à Vielsalm ;

22. La salle des fêtes de Lomprez à Wellin