Pour la 34e fois, le vin a encore fait recette à Marcourt

Tour de France

Le bourgmestre rendeusien, Cédric Lerusse, partage le même sentiment lors de l’inauguration officielle, y allant d’une allocution largement inspirée du 7e art et très appréciée. Au total, 13 maisons étaient présentes. Un vrai tour de France des cépages, du gaillac au champagne, du bordeaux au côtes-du-rhône, sans oublier le beaujolais et plus particulièrement le chiroubles. L’histoire qui lie la localité de Chiroubles et Marcourt est spéciale. Les deux entités sont jumelées et lorsque la fête du vin a été lancée, Chiroubles y tenait la vedette, sous une bâche installée au cœur du village. La bâche est devenue chapiteau, et les viticultures se sont fait plus nombreux, comme le public.

Même volume

Cette édition a rencontré le succès, comme le confirme le président du RSI, Francis Scius: "Nous enregistrons une trentaine d’entrées en moins que lors de la dernière édition et nous passons sous la barre des 700. Nous sommes cependant contents, surtout lorsque l’on voit la météo qui était de mise ce dimanche. Nous avons reçu de nombreux retours positifs, autant chez le public que du côté des viticulteurs qui ont gardé leur habituel volume de ventes."