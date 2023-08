Une 44 édition qui fera la part belle aux différentes démonstrations d’engins volants les plus inattendus comme les plus traditionnels du genre. Des engins qui seront dans les mains de pilotes chevronnés ou amateurs venus de notre pays, mais aussi du Grand-Duché et de France.

On pourra retrouver sur place des gros volumes, hélicoptères ou autres engins à propulsion électriques. Sans oublier des engins moins classiques ou encore les traditionnels largages de bonbons sur la piste bertrigeoise.