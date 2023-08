La réfection du revêtement d’une partie de la "ceinture historique, préalable au tracé d’une bande cyclable suggérée qui se prolongera jusqu’à la gare, nécessite les fermetures

De la rue Dr Jeanty dès ce mardi 8 août durant une douzaine de jours (pour y remplacer une conduite)

Ensuite de la rue d’Arlon durant 2 ou 3 jours, vers le 20 août (pour y remplacer deux raccordements d’eau en plomb)

A l’issue de ces travaux de réfection de conduite, il sera nécessaire de fermer simultanément les rues Dr jeanty, Charles Magnette et le début de la rue d’Arlon (a priori et sous toutes réserves entre le 21 et le 25 août) pour racler et poser un nouveau revêtement.

La rue des Combattants

La mise en chantier (ce 16 août) de la réfection complète de la rue des Combattants (canalisations d’eau, réorganisation de la circulation, largeur de trottoirs augmentée, stationnement des deux côtés, verdurisation, tc.) nécessitera une fermeture partielle ou complète. L’avancement des travaux (200 jours ouvrables maximum) dictera les différents types de fermeture (partielle, sens unique, complète, tc.).

Par ailleurs, La rue de la Roche restera accessible malgré quelques travaux de réfection de filets d’eau.

La réfection des marquages au sol, dont les emplacements de parking avenue Bouvier, imposera quelques interdictions temporaires de stationnement du 8 au 11 août.

La Ville de Virton précise que tout est mis en œuvre afin de limiter autant que possible les désagréments pour les commerçants, riverains et visiteurs. La période de congé scolaire a été privilégiée car le nombre de véhicules est largement inférieur (de moitié environ) par rapport aux périodes scolaires.