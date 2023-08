La Commune et Idélux recherchent activement un exploitant Horeca pour donner une nouvelle vie à ce bâtiment "chargé d’histoire en y effectuant des travaux de rénovation et en y développant une activité de restauration de qualité, contribuant ainsi à renforcer l’animation du cœur de la ville ".

Ce projet s’inscrit dans la démarche globale de création d’un tout nouveau cœur de pôle à Libramont à proximité de la Maison communale et de la gare. Lla Commune porte ainsi un projet de développement d’une véritable centralité urbaine, à proximité de la maison communale, qui passera par la création d’une place centrale, l’aménagement d’un espace vert, d’une halle pour diverses activités, de jeux pour les enfants, …. Une première étape de ce projet a d’ailleurs été retenue dans le cadre du programme européen FEDER 2021 – 2027 et permettra à la Commune d’avancer sans plus attendre dans sa concrétisation.

La Commune de Libramont-Chevigny souhaite confier ce bâtiment à un opérateur privé professionnel qui pourra investir dans sa rénovation, proposer une offre culinaire originale et qualitative, et en assurer une exploitation durable. " Ce bâtiment, en bon état structurel, nécessite des travaux de rénovation en vue de l’adapter à la future activité envisagée, note encore la Commune. Afin de soutenir le lancement du projet, sur base du détail des postes d’investissement exposés par le soumissionnaire dans son plan d’affaires, la Commune s’engage à participer au financement des travaux jusqu’à concurrence de 300 000€, en priorité pour la mise aux normes du bâtiment. La mise à disposition de ce bâtiment connu de tous les Libramontois s’effectuera dans le cadre d’une concession de travaux pour une durée de base estimée à 15 années."

Les personnes intéressées par ce projet doivent remettre leur offre au plus tard le 9 novembre 2023 à 11h00. Afin que l’offre soit acceptée, une visite du site est obligatoire.