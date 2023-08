Une vingtaine d’arbres sont tombés depuis samedi soir en province de Luxembourg

La météo venteuse est à l’origine de nombreuses interventions de la part des pompiers sur l’ensemble de la province de Luxembourg. On dénombre, depuis samedi 5 août au soir, une vingtaine d’arbres tombés sous les rafales de vent. Durant la nuit de samedi à dimanche, les interventions se sont multipliées à Bertrix, Libramont et Virton. Dimanche matin, entre 7 h 45 et 11 h, pas moins de 20 arbres sont tombés à Amberloup, La Roche, Tohogne, Houffalize, Libin, Rendeux, Saint-Médard, Neufchâteau, et Halma.