Série d’été, ceux qui redonnent vie aux pierres tombales

Premier job

Ils ont entre 15 et 18 ans, et, pour la plupart, il s’agit de leur premier travail d’été. "La Commune, c’est la seule qui engage des jeunes de mon âge, explique Damien, 15 ans. Tous les employeurs exigent qu’on ait 16 ans au minimum, alors qu’on peut déjà travailler avant."

Damien est donc un des plus jeunes de la bande. Et une chose est sûre, il avait des envies très précises sur le type de travail pour lequel il postulerait: "Les magasins et tout ça, ça ne m’intéresse pas trop. Nettoyer des tombes, ce n’est pas ce que je préfère faire, mais c’est déjà mieux que rester enfermé à l’intérieur toute la journée. C’est un peu monotone, parfois, mais on est là pour ça. On a l’impression de servir à quelque chose."

Beaucoup d’huile de coude

La tâche est ardue pour les jeunes. Il s’agit pour eux de frotter, à la brosse, les pierres tombales une par une. Ici, très peu de produits: "Il s’agit de techniques de restauration douces, donc manuelles, qui ne risquent pas d’abîmer les pierres et qui n’ont pas d’impact sur la biodiversité", détaille Émilie Guillaume, responsable administrative des étudiants. Le but est de respecter le côté "vert" du lieu. "Certaines tombes se frottent facilement, mais d’autres, sur lesquelles il y a un genre de mousse blanche, sont très difficiles à rattraper", constate Damien.

Un travail difficile

Le plus compliqué pour ces étudiants ? Les horaires ! Beaucoup ont le réveil lourd. Même s’ils admettent que finir la journée à 14 h, ça permet aussi de profiter du reste de l’après-midi.

Pour Mariyam, elle aussi âgée de 15 ans, ce sont certaines rencontres qui sont difficiles à gérer. "Une dame nous a raconté qu’elle venait sur la tombe de son enfant. Ça fait de la peine."

Une fois les tombes prioritaires terminées, les jeunes ont pu s’atteler à d’autres tâches: réinstallation d’un évier en pierre bleue sculptée durant l’hiver, remise en état de l’ancien carré du cimetière, redressage des stèles, nettoyage de la zone des columbariums. Bref, pas le temps de s’ennuyer.

Des sépultures à conserver

Ils ne triment pas sur n’importe quelles tombes, ces étudiants. À Bleid, deux sépultures ont été identifiées comme étant celles à conserver: celle de Jean-Baptiste Nahant (1805-1900), bourgmestre de Bleid de 1843 à 1848 et celle de Pierre Heppe (1874-1914), victime civile fusillée par les Allemands à Bleid le 22 août 1914.

Tous les ans ou presque, les étudiants changent de cimetière. Les trois années précédentes, c’est le grand cimetière de Virton qui a été investi. Une seule année aura suffi pour achever le cimetière de Bleid. L’année prochaine, c’est un autre cimetière de la commune qui subira le lifting des courageux étudiants.

En savoir plus sur les cimetières de la Ville: www.cimetieresdevirton.wordpress.com