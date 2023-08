Saint-Hubert: un millier d’enfants cet été au Fourneau Saint-Michel

Pour cet été 2023, c’est le domaine du Fourneau Saint-Michel qui a été sélectionné. Un bon millier d’enfants, âgés entre 6 et 12 ans provenant d’une trentaine de communes, ont pu profiter de ce véritable musée de la vie rurale en plein air qui s’étend sur plus de 40 hectares. Chaque commune disposait d’une journée complète individuelle pour profiter de l’opération.

Des activités multiples durant la journée

"Les enfants ont eu l’occasion de découvrir un parcours ludique et pédagogique conçu par l’équipe du Fourneau Saint-Michel et le service Culture et Sport de la province, précise la députée provinciale Nathalie Heyard en charge de la Culture et du Sport. Des ateliers relatifs aux métiers anciens ont également été mis en place par l’ASBL"Rêve de terre"tandis que le service provincial d’Agripédialux a proposé une découverte de l’élevage et de l’agriculture familiale qui caractérise notre province". Cette nouvelle édition 2023, à l’initiative des députées provinciales Nathalie Heyard et Coralie Bonnet est un véritable succès. Afin d’encourager et favoriser la participation de tous, seuls les frais de déplacement jusqu’au domaine du Fourneau Saint-Michel et le pique-nique étaient à charge des plaines de vacances communales. Notons que, dans le cadre du renforcement des synergies au niveau de l’institution provinciale, des enfants d’Alter&GO Jeunesse ont également eu la possibilité de visiter le site durant une journée en juillet dernier.