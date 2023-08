C’est pourtant cette longue carrière que vient de traverser Jean-Luc Bastin, directeur-gérant de la Maison virtonaise à Virton et dans toute la Gaume.

Il prendra ses congés annuels à partir de la mi-septembre puis sera admis à la pension dès le 1er novembre. C’est une jeune comptable qui travaille dans l’institution depuis une douzaine d’années, Amandine Legros, qui lui succédera comme directrice-gérante. Amandine a réussi les épreuves écrites et orales qui avaient été mises en place par le jury de sélection.

Jean-Luc Bastin aura été actif jusqu’à ses 65 ans après être entré à la Virtonaise en 1978, sous la présidence de feu Joseph Michel, lui-même fondateur de la Virtonaise en juin 1954 avec le maire de l’époque Albert Jadoul.

Jean-Luc aura connu ensuite les présidences du Virtonnais Claude Baudoin, de 2001 à 2019, puis depuis 2019 de Sabine Fourniret, de Meix-devant-Virton.

De 288 à 775 logements

Un fameux chemin parcouru depuis qu’il était entré en juillet 1978 à l’hôtel de ville de Virton comme secrétaire de Paul Vaulet, lui-même à l’époque secrétaire-gérant de la Maison virtonaise ! "Quand j’ai démarré en 1978, la Virtonaise comptait 288 logements sociaux. Aujourd’hui en 2023, nous en avons 775, moins 171 logements que nous avons vendus, donc nous sommes à la tête de 600 logements environ."

Oui, le CA de la Virtonaise a toujours veillé à favoriser les ventes afin de "mieux valoriser le patrimoine et mieux continuer à l’entretenir", explique Jean-Luc. Même si au cours des dernières années, "on freine de plus en plus les ventes, car les réglementations d’attribution des logements sociaux ne permettent plus l’acquisition de ces bâtiments".

Avec 600 logements sociaux, la Maison virtonaise est de même taille que les sociétés de logement social Centre-Ardenne à Bertrix et Bastogne. Seules en Luxembourg, les Habitations Sud-Luxembourg (Arlon-Aubange) et la Famennoise à Marche sont plus importantes, avec environ 1 000 logements chacun.

Rénovations énergétiques

La Maison virtonaise ne construit plus actuellement de nouveaux logements sociaux. Priorité est donnée par la présidente Sabine Fourniret aux rénovations énergétiques. "Avec le CA, nous orientons tous nos efforts sur l’isolement des toitures de nos bâtiments, des rénovations électriques, des systèmes de ventilation, de nouvelles menuiseries extérieures. Nous avons fait ces rénovations pour 25 logements à Florenville, 25 à Lacuisine et 6 à Habay. Nous allons rénover de même 57 logements à Virton et 29 à Habay. Le coût de rénovation par maison revient à 130 000 €, ce n’est pas rien", dit Sabine Fourniret.

En matière de chauffage et électricité, la Maison virtonaise place de plus en plus de pompes à chaleur et panneaux solaires. "Ou alors des chaudières à condensation, comme on l’a fait à Florenville", ajoute Jean-Luc Bastin.

Ces travaux de rénovation sont financés à 40% par des subsides wallons, le solde étant couvert à 25% par un prêt à taux zéro de la Région wallonne et à 35% par les fonds propres de la Maison virtonaise.