Yvonne, qui vient de fêter ses 100 ans à Athus, finit encore les mots croisés dans l'Avenir Luxembourg

Après le repas de midi, la salle de restaurant de la résidence Belle-Vue, la maison de repos dépendant du CPAS d’Aubange, a fêté sa nouvelle centenaire. Résidents, personnel, ville d’Aubange représentée par les échevins Julien Jacquemin, Vivian Devaux et Christian Binet et CPAS représenté par le conseiller CPAS Bernard Bailleux avaient prévu une belle fête avec notamment un jeune garçon qui a chanté en l’honneur de la star du jour, avec beaucoup d’aplomb et un talent indéniable. Tous ont tenu à féliciter la jubilaire, parfois avec beaucoup d’émotion. "Merci Yvonne, pour votre sourire radieux qui reflète votre joie de vivre", a lancé l’échevin Jacquemin.

Au vu des cadeaux, des fleurs et des hommages reçus de toute part, Yvonne est une personne unanimement appréciée.

Partir en maison de repos, une source de joie

Née le 31 juillet 1923 à Wolkrange, Yvonne a connu une période où l’enseignement à l’école primaire se faisait à a fois en français et en allemand, où les enfants faisaient leurs devoirs à la lueur d’une lampe à pétrole. Après la guerre, elle a épousé Oscar Klein. Lui, ouvrier à Athus, elle couturière, ils ont construit leur maison à Hondelange et ont eu deux filles, Anne-Marie et Monique. Cette dernière est décédée il y a sept ans. Fort affectée par la disparition de sa fille et diminuée par une fracture du fémur, Yvonne a passé une période difficile où elle ruminait tristement dans sa maison. C’est d’elle qu’est venue la décision de s’installer dans une maison de repos. "Je ne regrette rien, affirme Yvonne. J’ai la chance d’être très bien entourée ici, mais aussi par ma fille et mon beau-fils. On pourrait avoir peur de venir finir sa vie dans une résidence comme celle-ci. mais, on y est bien et on peut profiter de chaque instant. Je suis toute surprise d’avoir cent ans. Je suis encore bien et assez autonome pour cet âge, mais je ne voudrais pas vivre trop longtemps si c’est pour être en trop mauvaise santé."

La centenaire n’hésite pas à participer aux activités de la maison de repos, comme cet atelier de tricot. Elle est ravie de se faire des connaissances qui deviennent souvent des amis. Mais, elle a aussi besoin de se retrouver seule dans sa chambre. "J’aime ces moments où je me retrouve au calme. Tous les jours, je reçois l’Avenir du Luxembourg et je fais le mot croisé de la page jeux. Je les finis souvent et quand il me manque un mot, je triche un peu puisque je le retrouve le lendemain, rigole-t-elle. Ma fille m’a offert une super-loupe ce qui me permet de lire tous les jours."