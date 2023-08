Un dessert au trio de chocolat pur et lait, glace vanille et langue de chat (vidéo)

Pour le caramel, on a besoin de sucre, de beurre, de crème, du chocolat 99%, des grués de cacao. On met le beurre et le sucre, on fait caraméliser, on ajoute la crème liquide chaude dessus, on mélange et on ajoute le chocolat et le grué de cacao. On met au frais pour donner de la texture", expliquent-ils.

Sur l’assiette, on dispose le caramel dans le fond, par-dessus une glace vanille, puis, à côté, la mousse au chocolat, une tuile (langue de chat) avec du grué de cacao caramélisé.

La mousse au chocolat ? "On utilise les trois chocolats, on met de la crème à chauffer avec du sucre. On verse la crème chaude sur le chocolat et on ajoute des blancs d’œufs, on mixe et on met en siphon en gardant une température à 40 degrés."

La tuile ? "On mélange le beurre avec la farine, les blancs d’œufs et le sucre impalpable. On met durcir au frigo, on étale en épaisseur très fine sur un silpat (tapis de cuisson), on parsème avec du grué et on fait chauffer à 180 degrés pendant 6 min, sans ventilation. On refroidit et on brise le biscuit."