On fond à fond pour le chocolat de Freux (vidéos)

Stéphanie, c’est quoi pour vous un bon chocolat ?

Un bien noir au-delà de 75% de cacao, très peu sucré et pourquoi pas l’ébony, notre grand cru qui contient 99% de cacao. Quand on en croque, on sent tous les arômes en bouche, c’est intense.

D’où vous vient la matière première qui vous sert à votre production ?

Il y a en Belgique deux gros fournisseurs. Nous, nous avons opté pour des blends (un assemblage de plusieurs chocolats) de fèves originaires d’Afrique. Nous en utilisons aussi qui viennent du Vietnam et qui sont plus fruités.

Qu’est-ce qui caractérise votre chocolat par rapport aux autres chocolatiers ?

Je dirais que le nôtre est un chocolat familial et bonheur. Contrairement à l’industrie, nous diminuons le taux de sucre et n’utilisons que du cacao de qualité. On peut ouvrir une boîte à tout moment de la journée pour se faire plaisir. On veut garder aussi le meilleur rapport qualité prix. Avec l’augmentation des fournitures, c’est un combat au quotidien pour ne pas faire grimper nos prix. On veut conserver la qualité. Même notre chocolat au lait contient 65% de cacao minimum.

Une praline à l’Orval

Selon vous, le chocolat blanc est-il du… chocolat ?

Je dirais que non, car il n’y a pas du tout de cacao dedans, il y a juste du beurre de cacao. Le reste, c’est du sucre et du lait. Il n’y a pas, comme dans le chocolat, cette masse caractéristique de cacao. On remarque toutefois que les enfants éveillés par leurs parents au vrai chocolat choisissent davantage le noir ou celui au lait que le blanc. On vend de moins en moins de chocolat blanc d’année en année.

Quels sont vos produits phares ?

Les tablettes de chocolat pures ou garnies, avec des teneurs différentes en cacao, mais aussi nos pralines au beurre salé et les mélo-cakes. C’est d’ailleurs, cette année, celle du mélo-cake qui est décliné chaque mois avec un parfum différent. Pour juillet, c’était un lait avec de la mousse au coco et passion.

Est-il possible de fourrer des pralines à l’Orval ?

Oui. On l’a déjà fait pour un concours et le Gault&Millau était intéressé. On l’a produit pour la Fête des pères, etc. En dessous d’un kilo, c’est compliqué d’en produire.

Comment bien conserver le chocolat et les pralines ? Au frigo ?

Jamais au frigo car il prend les odeurs. Le pire ennemi du chocolat, c’est l’humidité. Par ces températures chaudes, il faut le mettre dans une pièce jusqu’à 20 à 21 degrés maximum: dans une cave ou un endroit tempéré. C’est un peu comme le vin, en fait.

Comment peut-on acheter vos produits ?

Dans nos magasins de Marache et Libramont, mais aussi sur notre site web sous la forme d’un click and collect. On va essayer de mettre au point un système pour vendre par correspondance. Sans doute l’an prochain.