Les communes rurales dénoncent le schéma de développement du territoire wallon: le ministre prêt à revoir sa copie

La lourde charge caricaturale témoigne de l’ambiance dans laquelle le schéma de développement du territoire, proposé par le gouvernement wallon et Willy Borsus son vice-président, a été accueilli par les communes luxembourgeoises. Appelées à donner leur avis pour fin juillet, après d’ailleurs que la population l’ait fait à l’occasion d’une enquête publique, peu de communes ont émis un avis favorable au projet.

Et celles qui l’ont rentré l’ont à chaque fois assorti de remarques, conditions et suggestions.

La formulation de la réponse a d’ailleurs donné lieu à des débats sur les nuances sémantiques, souvent influencés par la couleur politique des intervenants (majorité ou opposition) eu égard au fait que le SDT est porté par le ministre MR Willy Borsus.

Tous d’accord sur la nécessité d’une remise à jour

La nécessité d’une réflexion globale pour un frein à l’artificialisation des sols, une meilleure exploitation des services existants à travers une lutte contre l’étalement des maisons ne pose aucun problème sur le fond. La grosse majorité, voire la totalité des communes, approuve et salue la démarche. Mais comme très souvent, la concrétisation du projet dans notre ruralité soulève quantité de remarques.

Globalement, beaucoup d’intervenants lors de ces conseils communaux ont d’abord dénoncé un oubli de la province de Luxembourg, "qui redeviendrait une réserve d’Indiens". Ce plan ferait la part trop belle à la dorsale wallonne Mons-Liège (Ouest – Est) au détriment de l’axe appelé communément lotharingien qui coupe la Wallonie du Nord au Sud, suivant un axe E 411 -N4, sans compter l’E25 également oubliée.

Pas de sites touristiques

Autre grand reproche au projet, l’absence de sites touristiques, pourtant grand pan de l’activité économique provinciale.

Dans un avis rentré d’initiative, Idélux, l’intercommunale de développement économique du Luxembourg, souligne aussi l’absence des aspects transfrontaliers pour une province sœur du Grand-Duché par exemple. Mais pas que.

Des questions également sur l’absence dans les sites économiques de Novalis à Marche, Ardennes Logistics à Neufchâteau ou le bipôle Marche-Rochefort.

La notion de centralité très controversée

Outre le peu de temps disponible pour une étude approfondie du schéma, "l’absence d’une sérieuse prise en compte de la ruralité dans toutes ses composantes" inquiète les pouvoirs locaux. Les notions de centralités par exemple effrayent beaucoup les conseillers. Ces endroits sont choisis en fonction des transports en commun, des services publics, des commerces, des infrastructures. Chaque ville en devient logiquement un, mais aussi certains villages dans lesquels les trois quarts des logements futurs devraient être situés. La plupart des communes déplorent le nombre peu élevé de villages retenus et surtout craignent une grosse dépréciation foncière des parcelles qui ne seraient pas dans ces périmètres. Cette pression immobilière inquiète les propriétaires fonciers, mais aussi le monde agricole par exemple. Au-delà de cet aspect strictement financier, rassembler tous les jeunes couples dans deux des vingt villages d’une commune rurale par exemple mettrait en péril la vie associative et tout simplement la vie dans les autres villages. Que deviendraient les écoles, les clubs sportifs, les associations… ?

"C’est du communisme", a osé Benoît Lutgen, bourgmestre de Bastogne.

Le ministre prêt à revoir sa copie

Le ministre Willy Borsus, porteur du projet, convaincu de la pertinence de son schéma de développement, rappelle qu’il s’agit d’un projet à affiner et se dit prêt à le faire en fonction des remarques remontées des communes et aussi de tous les avis sollicités ou spontanés. Le ministre Borsus répond aux interrogations des communes en pages 16 et 17.