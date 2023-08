Les "centralités" posent question dans les communes rurales : est-ce la mort des autres villages ?

La notion de centralité dans les communes rurales inquiète. N’est-ce pas la mort des autres villages dans lesquels on ne bâtira plus. Que vont y devenir les écoles, les clubs sportifs, les associations, la vie tout simplement ?

Je comprends cette crainte. Cela me donne l’occasion de mettre les choses à plat. On parle ici d’une tendance à échéance de 2050. Ça ne veut pas dire qu’on ne pourra plus construire que trois quarts dans les centres et un quart en dehors. Le SDT est un schéma d’orientation qui traduit une ligne de conduite.

On n’enlève la constructibilité sur aucun terrain. On n’enlève aucun permis d’urbanisme. Quand on observe la disponibilité effective des terrains à bâtir dans les 27 ans à venir, on remarque que cette tendance s’inscrit très largement dans ce qu’on observe.

+ À LIRE | Les communes rurales dénoncent le schéma de développement du territoire wallon: le ministre prêt à revoir sa copie

Cela étant, on retravaillera cet élément de centralité dans les régions les plus rurales. La remarque est pertinente et revient souvent.

Est-ce que ces dispositions vont diminuer le pouvoir communal ?

Il va s’exercer dans le cadre du schéma. La prochaine législature communale sera très importante pour l’aménagement du territoire. Les communes vont définir leur propre orientation au niveau local.

Quand j’évoque plus de souplesse dans ces éléments de centralité, c’est sur base de ce SDT plus souple, avec ces modifications, que les communes vont définir leur SDC avec un espace de décision.

Elles seront alors pilote de la mise en œuvre de leur SDC.

Les communes réclament des moyens financiers pour élaborer leur propre schéma. En auront-elles ?

En parallèle, il y a une réforme du CoDT qui viendra très vite en troisième lecture devant le gouvernement et dans ces dispositions-là, on prévoit des interventions majorées pour les communes qui élaborent leur futur SDC et nous allons par ailleurs financer les intercommunales comme Idélux pour qu’elles puissent rassembler les informations de base pour toutes les communes, un travail préalable indispensable.

On tiendra compte également des SDC plus anciens. On prévoira des mesures transitoires afin que le travail déjà effectué par les communes ne soit pas perdu.

+ À LIRE | La province de Luxembourg, grande oubliée du schéma de développement wallon? Willy Borsus répond à toutes les critiques entendues

Même si les notions ont changé, ce ne serait guère respectueux de ne pas tenir compte du travail déjà effectué par les communes en la matière.

N’oublions pas qu’on actualise un document qui a un quart de siècle. On imagine tout ce qui a changé en matière d’environnement, de climat, de territoire, de besoins économiques.

Beaucoup de craintes sur la pression foncière ou la dépréciation de terrains hors centralité sont aussi ressorties des débats.

Un rappel d’abord: on ne modifie pas le plan de secteur. Ensuite, l’évolution du prix du terrain à bâtir que l’on connaît n’a pas attendu le SDT.

On ne modifie la destination d’aucun terrain, ni la constructibilité d’aucun terrain à bâtir.

Selon les dispositions du SDT, on pourra toujours construire à l’extérieur des villages, mais les normes de densité seront plus larges. Le long d’une voirie, on ne divisera plus avec des longueurs de façade aussi courtes que possible.

Ces terrains avec moins de maisons à l’hectare seront peut-être même recherchés. On va construire autrement, mais je ne pense pas à une évolution du prix des terrains autre que celle observée ces derniers temps.

Quand devrait sortir ce schéma de développement du territoire modifié selon toutes ces remarques ?

L’adoption finale du SDT affiné et remodelé est prévue au tout début d’année prochaine. J’en profite pour dire que je n’exclus pas de porter à six ans le délai pour l’élaboration du SDC.

J’en ferai la proposition aux partenaires du gouvernement. Et tant mieux si des communes le terminent avant, bien sûr.

Pour permettre à la Wallonie de répondre aux besoins futurs

Voici comment le site du gouvernement wallon présente ce SDT.

Le schéma de développement du territoire (SDT), appelé schéma de développement de l’espace régional (SDER) avant le 1er juin 2017, définit la stratégie territoriale pour la Wallonie. Il oriente les décisions régionales et communales en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme en fixant des objectifs et des modalités de mise en œuvre. Afin de permettre à la Wallonie de mieux anticiper et de répondre aux besoins futurs de sa population, le gouvernement wallon a adopté le 30 mars 2023 un nouveau projet de schéma de développement du territoire (le SDT). Le contenu de ce dernier, fruit de plusieurs travaux préparatoires, est établi sur la base d’une analyse contextuelle. Le SDT comprend 20 objectifs régionaux de développement territorial et d’aménagement qui ont pour finalité l’optimisation spatiale, le développement socio-économique, l’attractivité territoriale, la gestion qualitative du cadre de vie et la maîtrise de la mobilité.

Le projet de SDT propose des mesures concrètes permettant d’optimiser le territoire en maîtrisant l’artificialisation et en luttant contre l’étalement urbain.