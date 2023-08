La province de Luxembourg, grande oubliée du schéma de développement wallon? Willy Borsus répond à toutes les critiques entendues

Je retiens deux éléments. Quarante communes se sont exprimées. Il s’agit d’un résultat remarquable. En plus de s’emparer du sujet, elles ont émis beaucoup d’observations, se plongeant pleinement dans le devenir de leur territoire communal. J’analyse tout cela, d’autant qu’il y a une grande richesse dans les suggestions. Il y a de tout dans les réponses, mais surtout beaucoup de nuances.

On peut tout de même dire que la très grosse majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité, ne veut pas du projet, tel quel en tout cas.

En fait, ce n’est pas aussi simple. Ce sont des "non" sur telles choses et des "oui" sur d’autres. Mais effectivement, même si les objectifs sont accueillis favorablement partout, la tonalité du retour sur le projet actuel est négative. J’ai identifié un certain nombre de points. On a mis en place une méthodologie très minutieuse pour analyser chacun des points remontés ainsi que les contributions sollicitées ou spontanées comme celles de la Province ou d’Idélux. Nous allons tenir compte de tout cela, par exemple en ce qui concerne un délai plus long pour élaborer un schéma de développement communal, plus de flexibilité à propos des centralités, tenir compte des outils déjà existants.

Un refrain souvent entendu: le Luxembourg a été oublié. Vous souscrivez à ce constat ?

Vraiment pas. On retrouve les aires de développement Nord-Sud sur la cartographie du SDT. Mais je retiens le fait que certains ont perçu que ce n’était pas assez affirmé. Évidemment, dans mon raisonnement, l’axe de développement Nord-Sud est très important. Le développement endogène que ce soit dans les espaces ruraux, dans le tourisme ou sur le maillage compte beaucoup également. Mais je devrai mettre l’accent plus fermement dans la version finale de SDT sur l’axe Nord-Sud. Je le retiens. Le but de cette consultation est justement de pouvoir adapter et affiner le modèle.

L’absence de sites touristiques retenus surprend également.

Dans le projet, on retrouve la mention transversale de l’activité touristique. Plusieurs communes souhaiteraient être plus affirmées comme pôle touristique. J’entends bien, mais le tout est de voir comment on peut traduire cela.

Le propre du tourisme en Luxembourg est certes de s’articuler autour de certains pôles, mais d’être présent de façon transversale partout. Je vais voir comment combiner ce tourisme présent partout mais qui se cristallise à certains endroits en particulier.

Et l’aspect transfrontalier ? Idélux et des communes limitrophes au Grand-Duché déplorent qu’il ne transparaisse que trop peu dans ce DST.

Il apparaît bien. Il y a un bassin dessiné sur la cartographie qui représente très concrètement la zone d’influence du Grand-Duché. Mais je concède qu’elle devrait être étendue. Il faut traduire le fait que l’impact interfrontalier va au-delà de la zone traduite sur la carte. Je suis d’accord avec cela. Je pense qu’on doit étendre le bassin concerné.

Dans les remarques, que Novalis à Marche, Ardennes Logistics à Neufchâteau et le Terminal container à Athus ne soient pas retenus comme pôles surprend.

On a effectivement plusieurs remarques sollicitant la prise en compte d’autres pôles. Il existe toute une série de pôles de développement. On réfléchit à l’idée de pouvoir ajouter l’une ou l’autre catégorie de pôles complémentaire pour traduire cette diversité, autant de lieux de développement économique de diverse nature. Mais cela ne se fait pas arbitrairement. Nous nous rappelons d’un recours passé au conseil d’État. Forts de cette expérience, nous allons tenir compte des arguments retenus par l’auditeur à l’époque, notamment que toutes les catégorisations retrouvées dans le SDT doivent être fondées sur des critères incontestables. Cette jurisprudence du Conseil d’État nous oblige à nous appuyer sur des critères bien documentés.

Pour permettre à la Wallonie de répondre aux besoins futurs

Voici comment le site du gouvernement wallon présente ce SDT.

Le schéma de développement du territoire (SDT), appelé schéma de développement de l’espace régional (SDER) avant le 1er juin 2017, définit la stratégie territoriale pour la Wallonie. Il oriente les décisions régionales et communales en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme en fixant des objectifs et des modalités de mise en œuvre. Afin de permettre à la Wallonie de mieux anticiper et de répondre aux besoins futurs de sa population, le gouvernement wallon a adopté le 30 mars 2023 un nouveau projet de schéma de développement du territoire (le SDT). Le contenu de ce dernier, fruit de plusieurs travaux préparatoires, est établi sur la base d’une analyse contextuelle. Le SDT comprend 20 objectifs régionaux de développement territorial et d’aménagement qui ont pour finalité l’optimisation spatiale, le développement socio-économique, l’attractivité territoriale, la gestion qualitative du cadre de vie et la maîtrise de la mobilité.

Le projet de SDT propose des mesures concrètes permettant d’optimiser le territoire en maîtrisant l’artificialisation et en luttant contre l’étalement urbain.