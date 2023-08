Tourisme en province de Luxembourg : Peu d’annulations dans les campings mais des départs avancés en raison de la méto pluvieuse

Si, au camping La Colline à Rabais (Virton), il n’y a pas d’annulations, on recense tout de même quelques départs prématurés. Ce sont surtout les vacanciers sous tentes qui plient bagage. "Ils viennent quand même mais certains repartent plus tôt, explique la réceptionniste du camping. La pluie et le vent rendent leur séjour vraiment compliqué. Pour ce qui est des caravanes, des bungalows et des tentes safari, l’occupation est normale. Les vacanciers prennent leur mal en patience."

Les plus courageux profitent même de la piscine extérieure chauffée. Ils étaient tout de même une dizaine mercredi après-midi à profiter de cet espace aquatique.

Quand aux animations prévues pour les enfants, elles sont organisées malgré tout, comme chaque été. "Nous avons justement cette année fait l’acquisition d’une très grande tente qui permet d’accueillir les enfants pour les animations du matin et de l’après-midi. Le soir, les activités pour les adultes, comme le bingo, se déroulent à la taverne les soirs pluvieux", poursuit la réceptionniste.

Si le moral reste au beau fixe malgré tout, le travail est plus compliqué pour le personnel chargé notamment de l’entretien du site. Bonne nouvelle cependant, le carnet de réservations commence à se remplir à nouveau après le 9 août, date à laquelle le retour du beau temps est annoncé.

Plus au nord de la province, du côté de la Roche-en-Ardenne, Le Floréal enregistre tout de même quelques annulations de campeurs, là aussi sous tente. Ceux qui viennent écourtent là aussi leur séjour. Pour ce qui est des animations, elles se font en extérieur lorsqu’une éclaircie perce les nuages. Vacanciers et membres du personnel gardent le sourire malgré tout, nous assure-t-on du côté de la réception.