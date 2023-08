Tourisme en province de Luxembourg: musées, salles de jeux intérieurs et de cinéma font le plein grâce à la météo pluvieuse

Le constat est similaire à quelques kilomètres de là, à Redu, où se loge le Mudia. "Début juillet, ce n’était vraiment pas top. C’était fort calme, puis c’est devenu mieux à partir du 20 juillet, remarque une responsable du musée. Depuis, la fréquentation est bonne, avec 50 à 120 visiteurs par jour. Je pense que c’est plus que l’an dernier, même s’il ne faut pas forcément comparer puisque c’était la première année avec Tempora et la communication avait été lancée tardivement. Mais bien sûr, le temps aide beaucoup pour l’affluence." Quant aux genres de visiteurs, tous le disent, pas de profil type, mais un mélange entre gens de la région et touristes wallons, flamands et néerlandophones.

Grand soleil aux cinémas

À l’instar des musées, les cinémas profitent pleinement du mauvais temps. D’autant que, hasard du calendrier, deux films à succès sont sortis durant cette période. "La fréquentation est excellente. Nous prions pour que la météo ne change pas de trop : c’est du pain bénit, sourit Joeffrey Leyn, le patron du Cinextra à Bastogne. Surtout que deux films, Barbie et Oppenheimer , sont des locomotives, ils fonctionnent très bien avec des publics un peu différents. Et c’est rare d’en avoir deux en même temps. Cela compense la baisse de mi-mai à juillet. Cette année est partie pour être bonne, à condition de ne pas avoir de report avec la grève à Hollywood. En 2022, nous avons enregistré 48 000 entrées. Cette année, si les projections se confirment, ce sera plutôt 60 000."

Valérie Jacquart, la gérante du cinéma Plaza à Hotton, confirme la tendance: "C’est un temps pour le cinéma ! Ça booste un peu le nombre de spectateurs. C’était très calme depuis début juin, puis la deuxième quinzaine de juillet a été bien meilleure. Les sorties de Barbie et Oppenheimer aident bien aussi. S’il est difficile de comparer à l’an dernier, la fréquentation est tout de même meilleure, même si nous ne sommes pas revenus aux chiffres d’avant Covid." Enfin, du côté du Cinéma L’Espace à Arlon, on souligne aussi un bon mois de juillet, sans que ce soit forcément lié à la météo, mais à des films qui attirent.

Cinémas, musées et salles de jeux vivent une période estivale radieuse.