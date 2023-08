Première très réussie à Hotton pour le Festival country & western : "J’espère y revenir en 2024"

À Hotton, ou plutôt Hotton City, qui a vécu à l’heure américaine trois jours durant le dernier week-end de juillet.

Depuis 1992, l’événement rassemble de nombreux passionnés de culture et musique country, et aussi curieux. Venus parfois de très loin, même si nous n’avons pas été jusqu’à demander la carte d’identité de chacun pour savoir si c+ertains avaient traversé l’Atlantique, pour plonger le long de l’Ourthe, sur l’île de l’Oneux et sur le parking de la rue du Batty, dans leur élément, à l’occasion du 31e anniversaire déjà. De nombreux artistes country et folk se sont partagé deux scènes de vendredi à dimanche. Et ont enjaillé des danseurs, dont beaucoup n’en étaient pas à leurs premiers pas du genre. Il suffisait de les voir danser d’un seul homme pour le comprendre !

Et pour ceux qui n’étaient pas encore dans le rythme, pas de souci, quatre chorégraphes les ont entraînés sur leurs pas. Dont le Champlonais Laurent Chalon, des Simply Dancers, un club de line dance sur musique country et moderne, et l’Irlandaise Sina Theil, qui vient de sortir une nouvelle chanson. Cette dernière avait même fait le pari de créer, de A à Z, une chorégraphie pour accompagner celle-ci. Pari réussi, elle a parfaitement été aidée par les festivaliers !

Un abbé et des enfants de chœur cow-boys

Démonstrations de danse par le club CSA, le pendant à Hotton des Simply Dancers, et de fauconnerie, show de trucks US, et on en passe une panoplie, ont aussi rythmé le Far West hottonais.

Sans oublier bien entendu une tradition instaurée en 2015, avec une messe dominicale country, avec en parallèle du répertoire de la chorale locale, la voix et les notes de la guitare de Lucky Jordan. L’abbé Kusola et les enfants de chœur avaient d’ailleurs adopté la coiffure de circonstance, un chapeau de cow-boy.

Ce festival était bel et bien une fois de plus du pain béni pour les fans de country et de l’Ouest américain !

Le 32e festival organisé à Hotton aussi ?

"Pour cette première à Hotton, le public a répondu présent, et les artistes et exposants sont aussi satisfaits de l’accueil et l’engouement, se félicite l’organisateur Jules Parmentier, de l’ASBL J. Promotion. J’ai aussi eu pas mal de retours positifs de Hottonnais, notamment du secteur Horeca avec des établissements qui n’ont pas désempli du week-end, et d’élus communaux qui m’ont demandé si on était partant pour revenir. Le 32e festival aura lieu les 27, 28 et 29 juillet 2024. Je l’espère donc à nouveau à Hotton. Concernant celui-ci toujours, j’ai d’autres projets, que je ne dévoilerai pas pour le moment. Je remercie aussi la Commune et ses ouvriers. La collaboration a vraiment été totale."

Le parfait costume de l’Ouest américain

Chemise à carreaux, jean ou autre pantalon moulant, et bien entendu l’incontournable chapeau de cow-boy, bon nombre de festivaliers ont débarqué à Hotton City vêtus du parfait accoutrement de l’Ouest américain. Beaucoup d’autres ont vite dérogé à leur code vestimentaire traditionnel, grâce aux garde-robes déballées par plusieurs exposants.

©EdA

Des camps d’un autre genre

©EdA

Il n’y a évidemment rien de surprenant à voir fleurir des camps à Hotton à cette période. À la différence que ceux de l’île de l’Oneux étaient peuplés non pas de scouts, mais de cow-boys, de trappeurs et d’Indiens.