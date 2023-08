"Nous sommes assaillis de demandes, dit Séverine, de l’agence Gigatour Mondial Express à Libramont. Ils nous disent qu’ils n’en peuvent plus de ce temps de Toussaint ! Nous leur trouvons encore quelques destinations possibles, surtout en Tunisie, Espagne et aussi en Bulgarie pour ceux qui recherchent des prix abordables. En cherchant, on arrive à compléter des avions, mais il faut reconnaître que les tarifs deviennent plus élevés. Nous trouvons des solutions pour la plupart. En revanche, vu la forte demande, nous avons plus de difficultés à satisfaire la clientèle plus exigeante."

Cette agence de Libramont précise aussi que la demande est déjà forte pour les réservations des vacances de Toussaint, désormais étalées sur 15 jours.

Arlon: tout est complet

Autre son de cloche au sud de la province, à l’agence arlonaise Areltour et Club Med Corner. Tout y est complet et on n’y a quasiment plus rien à proposer. "Il reste quelques séjours, mais les moins intéressants. Le Last Minute n’est plus possible car les gens réservent massivement depuis un an en profitant des rabais importants proposés. Il nous reste des formules All Incluse de 1000 à 1200€ par personne/semaine. Et encore, ce sont les moins chères !", confie le responsable de l’agence, Frédéric Back.

"Hier, des clients m’ont demandé de leur trouver une destination de 4 jours au soleil. Je leur ai trouvé péniblement 2 nuits en Tunisie."