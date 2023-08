"Music Maestro Please", Els Vermeesch expose au syndicat d'initiatives de Florenville

Els Vermeesch expose ses peintures à l’huile au syndicat d’initiatives de Florenville. Qui est cette artiste ? Depuis juillet 2019, Els a la chance d’habiter notre belle région qu’est la Gaume, à Muno. Grâce au diplôme qu’elle a obtenu à Anvers en 2004 après 8 ans (3 ans art général et 5 ans spécialisation peinture à l’huile), elle a eu le sentiment qu’elle pouvait apporter quelque chose au spectacle de Thomas Signorel qui s’est déroulé à Muno en 2021 et s’est portée volontaire pour la décoration. Pour donner suite à cet investissement, elle a le plaisir d’exposer à Florenville. La peinture est sa première passion et la musique sa deuxième, c’est pourquoi elle s’est concentrée sur ce sujet car, dit-elle, " la musique réconforte quand on est déprimé, rend encore plus heureux quand on est ravi et peut donner de l’énergie quand on est fatigué… " Bref, l’artiste ne peut pas imaginer la vie sans, c’est pourquoi… "Music Maestro Please !".