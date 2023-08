La Main Verte n’arrose jamais ses tomates (vidéo)

Des plants de tomate greffés plus résistants

La société À La Main Verte créée en 2013 produit et vend fruits, légumes, plantes aromatiques, comestibles ou associatives, fleurs sans produits, petits arbustes fruitiers et même du thé importé, mais aromatisé sur place. Il y a aussi l’ASBL À La Main Verte lancée par Christine Adam en 2017 et qui est axée sur la pédagogie, découverte de légumes insolites, organisation de marchés du terroir et membre du réseau solidairement.

À La Main Verte, on fait de la permaculture: on ne bêche pas, on n’utilise que l’eau de récupération, on paille le sol et on laisse les plantes s’organiser entre elles.

Si À La Main verte sème elle-même ses légumes et les cultive en pot, elle achète aussi des plants d’aubergines, de concombres, de poivrons et de tomates greffés qui font à peine 3 cm. "C’est greffé sur des variétés anciennes et sauvages qui sont plus résistantes et qui produisent davantage. D’année en année, des clients les réservent", dit le couple.

Recalé pour 0,4%

La société veut s’agrandir sur un bâtiment de 12 m x 30 m sur le site: salle de conférence, surface de vente, bureau, cuisine pour le traiteur. Elle veut développer dans la prairie, une pépinière en permaculture avec une serre bioclimatique, restriction d’eau, etc. "Toutes les autorisations sont là. On a répondu à un appel à projets. Il fallait 60 % de critères exigés pour recevoir le subside et on a reçu un 59,6% pour l’ensemble du projet, sans aucune explication. Impossible de faire ce projet tel quel (850 000 €) sans subside. Ou alors, il faut revoir les plans drastiquement. On pouvait aider les autres producteurs obligés d’aller en France ou en Flandre pour acheter leurs plants, alors qu’avec cette infrastructure, on pourrait leur fournir des plants adaptés à notre terroir et climat", regrette le couple.

On peut commander par mail et venir chercher les colis à Ourt: 0477 68 00 12.