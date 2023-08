Foie gras poêlé, épinard fraise, artichauts et mesclun aux herbes et fleurs (vidéo)

Pour cette dernière préparation: il faut quelques cœurs d’artichaut poivrades (de couleur mauve, comme ceux de Provence): "On les pèle, on élimine les feuilles les plus dures et le foin ; on les coupe en deux. On cuit dans 1/3 de vin blanc, 2/3 d’eau, sel, grains de poivre, 2 oignons et on laisse cuire 20 min. On les refroidit dans leur jus. On les roule ensuite dans le beurre et jus de cuisson pour les laquer. On les met en place et on répartit ensuite le mesclun et les baies rouges des épinards fraise. Rien d’autre. L’entrée est prête !", conclut-il.