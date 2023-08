Els Celis, Madame Juillet musical de Saint-Hubert, va arrêter : "Le plus important, c’est la qualité des concerts"

J’ai d’abord été coordinatrice de l’événement. En plus de cela, depuis 10 ans, j’en suis également la programmatrice. Après 20 ans, j’ai acquis beaucoup d’expérience, bien sûr, mais j’étais déjà très familiarisée avec ce monde de l’organisation puisque, avant d’atterrir dans notre belle Ardenne, je travaillais à l’opéra de Gand et d’Anvers comme dramaturge et régisseur de scène. Là, on dirige parfois une équipe de 200 personnes ou plus. J’ai donc pu partager et transmettre cette riche expérience à notre festival.

Et personnellement ?

Je suis globalement assez satisfaite de mon parcours au Juillet musical. Il y a eu de très beaux concerts, très diversifiés, pour tous les goûts. Écouter les concerts dans de bonnes circonstances est quelque part l’aboutissement de tout le travail au préalable. J’ai fait beaucoup de belles rencontres avec les artistes, le public et toutes les personnes qui sont dans le circuit. Je serai toujours reconnaissante envers toutes ces personnes.

"On a beau se trouver dans une très belle église chargée d’histoire, l’acoustique peut y être imparfaite"

Est-ce facile d’attirer un nouveau public vers la musique classique ?

Ce n’est pas si évident. Or, le festival se situe dans un milieu rural dans la province de Luxembourg. Il n’y a pas de grandes villes ou de conservatoires. Le festival est en quelque sorte une occasion unique pour entendre de la musique classique. D’où l’importance d’établir une programmation diversifiée, avec des styles et genres différents, pour drainer un public très large.

Comment avez-vous vu évoluer les mentalités à ce sujet ?

En dehors des grands noms d’affiche, j’aime que le public puisse faire des découvertes grâce à la programmation des artistes et ensembles jeunes et moins connus. Au début, le public, qui avait jusque-là plutôt l’habitude de venir écouter des artistes ou des ensembles confirmés, était un peu réticent, mais très vite, les spectateurs ont compris que la qualité était omniprésente et la confiance s’est rapidement installée.

Et puis le festival ne se cantonne pas aux concerts "classiques".

Il a une ouverture vers d’autres horizons par les spectacles familiaux ou humoristiques, un concert de jazz de temps en temps, des créations…

Des coups durs, parfois ?

Le plus important, pour moi, c’est la qualité des concerts. Si elle n’est pas au rendez-vous, c’est une réelle déception. On reste dans le live, les musiciens sont des êtres humains qui, lors des concerts, sont confrontés avec eux-mêmes, avec les autres musiciens, le public, l’acoustique… un grand défi. Une des facettes les plus difficiles dans la programmation des concerts, c’est le choix des lieux. On a beau se trouver dans une très belle église chargée d’histoire, l’acoustique peut y être imparfaite. Suivant la composition de l’ensemble, la disposition et le nombre de spectateurs, tout peut changer rapidement au niveau de l’acoustique et aller dans une autre direction. On a eu une ou deux surprises de ce genre qui, honnêtement, ont gâché une partie du concert. Le résultat final d’un concert reste toujours de l’ordre de l’inconnu, une "utopie" quelque part. C’est justement ça qui rend l’univers de la musique tellement unique, fascinant et merveilleux !

Noir + bougies et musique = magie

Côté anecdotes, Els explique qu’il n’y en a pas tellement, finalement. "Les anecdotes et fous rires, c’est souvent dans les “coulisses”, avant et après les concerts. Mais je me souviendrai toujours d’un concert qui avait eu lieu dans la magnifique salle de La Converserie à Tenneville. C’était un récital clarinette piano avec les légendaires musiciens Paul Meyer et El Bacha. Il y avait un orage violent pendant le concert qui a touché les lignes électriques du bâtiment et plongé la scène et le public dans le noir total. Pendant que notre équipe était partie à la recherche des alternatives, les deux musiciens ont continué à jouer dans le noir, comme si de rien n’était, et l’équipe est revenue avec des bougies qu’elle a déposées autour des artistes. Une très belle ambiance, inoubliable." Els retient malgré tout un moment magique. C’est lors de la venue de l’ensemble Elyma et son projet Fiesta Criolla. "Le chef argentin Gabriel Garrido m’avait alors expliqué que quand il choisissait des musiciens, l’aspect technique et l’intelligence musicale étaient évidemment importants, mais qu’il devait également sentir un plaisir de jouer et voir un sourire sur le visage du musicien. Ce concert était le sommet de la joie et du partage musical."

La suite ? "Musique, nature et amitiés"

Naissance

"J’ai eu la chance d’être en contact dès ma naissance avec la musique. Mon père était chef d’orchestre aux Opéras de la Monnaie puis de Gand et Anvers. Ma mère, elle, a mené une carrière de cantatrice en Belgique et à l’étranger."

Études

"Après mes études à l’université et au conservatoire, j’ai travaillé aux opéras de Gand et Anvers. Au milieu des années 90, en arrivant ici, je me suis installée comme indépendante pour graver des partitions pour des éditions de musique."

Juillet musical

"C ela fait 20 ans que je suis impliquée dans l’organisation du Juillet musical. Je le coordonne depuis 2003 et je signe également la programmation depuis 2010."

Et après ?

"Bien que mon départ officiel soit prévu début 2024, la programmation d’un festival se fait toujours un an à l’avance. Celle de 2024 sera encore “la mienne”. J’ai beaucoup de projets, mais le côté qui me réjouit le plus est le fait que je vais pouvoir de nouveau vivre à fond le printemps et une grande partie de l’été, ce qui n’a plus été possible ces 20 dernières années à cause du travail accumulé à cette période. Je suis passionnée par tout ce qui touche la nature. Je continuerai mon bout de chemin dans le monde de la musique, la nature, les voyages, les découvertes et les amitiés…"

Des souhaits ?

"La musique adoucit les mœurs. Un dicton de Platon. Les bienfaits de la musique sont bien connus. Le rythme et l’harmonie apaisent. J’espère pouvoir en profiter le plus longtemps possible dans tous les contextes, en écoutant, en jouant, en chantant dans des chœurs, mais surtout pouvoir partager un maximum les beautés de la musique et de la nature avec mes proches et mes amis."