La seconde vie de la truite de la MASBLette (vidéo)

Il reste un étang en activité. Il alimente la pêcherie ouverte en 2007 et un bassin de truites destinées aux restaurants. Un autre bassin abrite des truites arc-en-ciel pour en faire des géniteurs.

"Il faudra une année et des poissons qui pondent bien pour arriver au niveau d’avant la catastrophe. Chez moi, pour faire un poisson adulte de 350 g il faut compter 2,5 ans ; parce que je ne donne rien d’autres que des aliments sains. Une truite peut grossir tant qu’on lui donne à manger. Ce n’est pas le cas chez moi, mais il y a des individus qui peuvent peser jusqu’à 5 kg. Dans ma pêcherie, j’ai des poissons de 1,5 kg", reconnaît le pisciculteur qui élève des truites fario et arc-en-ciel. Mais quelle est la différence ? "La fario croît un peu moins vite ; c’est notre truite sauvage et indigène qu’on trouve dans nos rivières. Entre arc-en-ciel et fario, d’un point de vue gustatif, je ne vois aucune différence. C’est juste une question d’esthétique", dit-il.

Une plume d’oie pour faire féconder les œufs

Les poissons, on les fait pondre. Cela se passe en décembre et cela dure jusqu’au début février. Avant ça, on sépare les mâles des femelles (la femelle a une gueule plus ronde). On tâte le ventre des poissons et s’il est gros, ils sont prêts à pondre, on pousse sur l’abdomen pour faire sortir les œufs. Quand on en a un bol, on prend de la laitance de mâle (même principe) et on mélange avec une plume d’oie, c’est important. Ensuite, on verse de l’eau avec un peu de désinfectant. Les œufs seront fécondés. On met tout dans un bac de la salle d’alevinage. Il faut 56 jours pour les œufs éclosent. En sortent des espèces de petites aiguilles avec une vésicule au bout par laquelle le poisson se nourrit. Quand ils mesurent 1 ou 2 cm, les alevins sont placés en bassin. Il faut les surveiller parce que si l’un grossit plus vite qu’un autre, il y a du cannibalisme. On doit alors écarter le gros et le mettre en étang. Après 1,5 an, toutes les truitelles auront été transférées dans un étang.

"Mes 10 bassins sont occupés quand la pisciculture fonctionne à plein régime, dont 2 pour les géniteurs et les femelles. Cela exige un travail au quotidien. Le plus gros danger pour un poisson, c’est la chaleur. Au-dessus de 20 degrés, il meurt. Pour contrer cela, on envoie de l’oxygène. Impossible toutefois de refroidir l’eau, on doit laisser faire la nature. Mes bassins et étangs sont tous alimentés directement par la MASBLette où je pompe l’eau via deux tuyaux ; je peux réguler le débit via une vanne", explique encore M. Mignolet.

Pour acheter du poisson, on donne un coup de fil et M. Mignolet le prélève et le nettoie. Ouvert les vendredis, samedis et dimanches, comme la pêcherie: 0475/462 175.