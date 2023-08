Ainsi, depuis ce mardi matin, il est possible de s’adonner à ce sport, autant sur la Semois que sur l’Ourthe. Une chose qui était devenue inhabituelle lors des dernières saisons. Il va donc falloir communiquer sur le sujet très rapidement, comme nous l’indique Manu Goldschmidt, de la société rochoise Ardenne Aventures: Les gens ne sont plus habitués à pouvoir faire du kayak à ce moment. Nous allons informer les campings, le Syndicat d’initiative que cette possibilité est de nouveau de mise pour toutes et tous. L’information va également être relayée via nos canaux propres".

Débarcadère déplacé

La situation n’est pourtant pas rêvée pour la société de La Roche-en-Ardenne. En effet, si le niveau de l’eau est suffisant dans l’Ourthe pour le kayak, cette situation n’est pas de mise au débarcadère du Plan d’eau, en plein cœur de la cité. Et pour cause, la rupture du barrage, sécurisant le niveau d’eau à cet endroit, a d’importantes conséquences pour Ardenne Aventures: "Nous avons prévu une solution alternative en aménageant le débarcadère au niveau du home Jamotte. Nous ne perdrons que quelques mètres sur le parcours habituel", explique encore Manu Goldschmidt.

Dégâts

Par contre, il lui est encore impossible de chiffrer les dégâts et les manques à gagner générés par cette rupture du barrage: "Heureusement, personne n’a été blessé. Je n’ose imaginer si cette situation avait été de mise avec un plein soleil et de nombreuses personnes dans l’eau, le niveau de l’eau ayant rapidement monté", dit-il. Il enchaîne: "Nos pédalos sont suspendus. Impossible de les enlever actuellement, au risque de faire plus de mal que de bien. La structure de la terrasse flottante doit aussi être analysée pour savoir si elle n’a pas trop souffert lors de cet épisode." Il espère que les travaux de réparation dudit barrage vont pouvoir débuter très vite. Il le constate: des personnes sont venues sur site dans ce cadre. Mais aucun délai n’a été communiqué sur le futur et l’importance de ce chantier.