Filets de truite mi-cuits sur peau, tomates, câpres et crème citronnée (vidéo)

Comment préserver la texture de la chair d’un poisson à décongeler ? "Il faut le placer 2 jours au frigo pour lui laisser le temps de décongeler, conseille le chef Jean Vrijdaghs. La truite de la MASBLette est un produit délicat aux filets pas très épais et à la texture moelleuse. On ne lève pas ces filets comme sur un morceau de cabillaud."On cuit la truite au sel: "On place le filet de truite côté peau sur une plaque, on saupoudre de gros sel et on laisse cuire au frigo pendant 1/2 heure. Ensuite, on dessale dans de l’eau durant 10 minutes Avant l’envoi, un coup de chalumeau sur la peau huilée. Cela n’abîme pas la chair", précise le chef Sébastien Hankard. Si on n’a pas de chalumeau, on cuit la truite côté peau dans une poêle très chaude. "On est en mi-cuit ; cela a plus de saveur et de texture. On cisèle finement des tomates cerises multicolores qu’on arrange sur le filet ; un peu d’huile de basilic ; une pincée de fleur de sel ; quelques câpres vinaigrées ; des feuilles et fleurs de plante huître cultivée dans le jardin (c’est la mertensia. Ce n’est pas juste décoratif, mais ça donne une vraie saveur iodée). On dépose, à la burette, une purée de tomates (préparée avec 3 oignons, 3 tomates épépinées. On compote, on laisse sécher la purée jusqu’à évaporation de l’eau de la tomate, on mixe et assaisonne). Pour amener de la rondeur, on place une quenelle de crème double (50 g de crème épaisse, une pointe de sel, zeste de citron vert, 2 traits de jus de citron, mixer). On termine avec une mayonnaise à la sarriette", concluent les chefs étoilés du Gastronome.