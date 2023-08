Avec Milk Silk, le lait contaminé aux antibiotiques serait revalorisé

Tous deux sont arrivés à Libramont avec leurs bonnes idées, mais sans forcément avoir songé à l’habillage d’un stand. Et pourtant, Alistaire Vionne et Georges Vicqueray, étudiants en dernière année à la faculté de Gembloux Agro-Bio Tech, ont bénéficié d’un coup de projecteur. Lauréats du premier "Agreen Startup" organisé dans le cadre de la Foire, ils ont eu l’occasion de présenter leur projet Milk Silk au travers de différents pitchs et sur un stand.