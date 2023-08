Répondre à une demande des visiteurs

Un nouveau pôle "One Health" a fait son apparition dans le Hall 1. "Il s’agit de tout un pôle sur la santé végétale, explique Caroline Willems, directrice commerciale. C’est la première fois que nous avons ce type d’exposants. L’objectif est de dire que la santé animale, végétale et publique sont liées." La volonté est d’ailleurs de pérenniser le stand dans les prochaines années. "Nous voulions répondre à une demande des visiteurs mais aussi des exposants, reprend la directrice commerciale. Il fallait faire vivre l’expérience de la Foire autrement, de manière plus interactive."

"De moins en moins de bétail et de plus en plus de végétal"

C’est donc au sein du Hall 1 que ce nouveau pôle était installé. Celui-ci comprend 10 partenaires dont Belplant, BELFertil, Malin dans le jardin, Vegaplan, Belpotato, les Sucres de Tirlemont ou encore la Fédération des entrepreneurs agricoles et l’Union des agricultrices wallonnes. "L’objectif est d’expliquer aux visiteurs toutes les étapes qui se déroulent entre la graine et l’assiette et ce, à travers un petit questionnaire", explique Sigrid Maebe, chargée de communication chez Belplant. Cinq panneaux explicatifs étaient en effet disposés autour du stand, reprenant différents thèmes que sont la terre, la culture, la récolte et le stockage, la transformation et enfin, la consommation durable. "À la fin, les participants pouvaient déguster une crêpe que nous cuisions sur place, reprend la chargée de communication. Il est important de sensibiliser les gens, leur montrer toute la complexité de l’agriculture en leur parlant du métier d’agriculteur mais également de transformateur. Sur la Foire, beaucoup s’intéressent aux animaux. Mais à terme, il y aura de moins en moins de bétail et de plus en plus d’agriculture végétale."

Cette première édition fut un énorme succès. "Il faut dire que notre emplacement était fantastique, ajoute Sigrid Maebe. Nous sommes directement visibles pour les visiteurs. Tous les partenaires sont super contents."

L’an prochain, les partenaires seront peut-être plus nombreux afin d’avoir un impact plus important encore sur le public.