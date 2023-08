Eric a marché 100 kilomètres pour aider Les Glaïeuls

Après avoir notamment marché pour Cap 48 ou encore pour Viva for Life, le Paliseulois avait décidé de donner un coup de main au Centre des Glaïeuls qui vient en aide aux enfants. Le Centre accueille des enfants de 2 à 6 ans accomplis et de 7 à 12 ans avec fratrie en dessous de 7 ans.

"C’est un sujet qui me tient à cœur, explique celui qui est membre du club des Bottines Borquines. On voit que la vie est de plus en plus difficile pour tout le monde. Si je peux aider et que je peux inciter les gens à aider, c’est toujours cela de pris. En plus, les Glaïeuls, il s’agit d’une association qui se trouve sur le territoire communal."

Encouragé par le personnel et par plusieurs enfants du Centre, Éric Van Mensel a donc pris le départ de son périple vendredi dernier en début de soirée. Un peu moins de vingt heures plus tard, le Paliseulois rentrait chez lui. "Cela s’est bien passé même si les températures étaient assez basses. Je peux vous dire que pendant la nuit, il ne faisait pas chaud. Maintenant, je préfère un temps pareil à une météo caniculaire, glisse celui qui a débuté la marche après un grave accident. J’ai alterné les chemins de terre et sur route, mais je préfère quand même la première partie. Je suis passé dans les villages de la Commune et dans les communes avoisinantes. J’étais dans le coin de Redu à minuit par exemple."

Pas fatigué pour un sou, l’homme était déjà debout aux aurores le dimanche matin. "Mais le samedi soir, j’ai vite rejoint mon lit, sourit celui qui a pu compter sur le soutien de sa compagne, Valérie, au moment des ravitaillements. Cette fois, j’étais vraiment seul, personne ne m’a accompagné le long du parcours. Ce n’est pas toujours évident, mais c’est dans la tête que tout se joue. Le mental prend le dessus sur le physique. D’autres projets ? En décembre, je relèverai le même défi, à nouveau pour l’opération Viva for Life. Pour la suite, nous verrons, peut-être que je marcherai 24 heures sans m’arrêter."

Il est toujours possible de faire un don sur le compte BE11 2670 1552 3948 en communiquant "Éric 100 kilomètres"