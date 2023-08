Bilan des exposants de la Foire agricole de Libramont: "Nous étions sceptiques"

"Vendredi, nous ne criions pas victoire"

Au Sentiers des Saveurs, le bilan est plutôt positif à l’image de l’exploitation "Au fil du lait" d’Attert, présente pour la première fois. "Vu que c’était une première, je n’étais pas très bien vendredi, explique Céline Wagner, la gérante, qui vend des yaourts, du fromage et des glaces. Cela demande des semaines de préparation et les journées sont rythmées puisqu’il faut traire à 4h du matin et faire le fromage en rentrant, parfois jusqu’à minuit." La jeune femme est néanmoins satisfaite de l’affluence à son stand. "Les gens se montrent parfois réticents à l’idée de manger des yaourts ou du fromage au lait de brebis. Ils confondent également la chèvre et le mouton, du coup ils préfèrent ne pas goûter les produits. Mais il y en a aussi qui sont à la recherche de la nouveauté, c’est donc chouette de leur faire découvrir. C’est une belle expérience surtout qu’on se soutient entre producteurs. Nous avons un objectif commun, proposer des produits de qualité et donner du plaisir aux gens."

Même son de cloche au sein du Préai Glacé de Taverneux (Houffalize). "Nous sommes contents dans l’ensemble, explique Véronique Moussebois. La Foire est une tradition ancrée. Qu’ils soient jeunes, vieux ou malades, les gens viennent parce que c’est un événement que personne ne veut manquer. Nous étions tout de même sceptiques vu la météo annoncée. Vendredi matin, nous ne criions pas victoire." L’un des points positifs de cette édition reste le public touché. "Je pense que les agriculteurs, nous les avons tous vus, reprend Véronique Moussebois. Nous vendons forcément nos produits en fonction du temps, comme nos glaces. Mais à notre échelle, cette édition est un succès, même si l’édition de l’an dernier reste exceptionnelle."

"Pour cinq visites, nous avons une demande"

Auprès des stands de machines agricoles, les exposants ont le sourire même si l’affluence était moindre que l’an dernier. Si pas mal de monde circulait dans les allées samedi et dimanche durant les éclaircies, lundi, les rues étaient beaucoup plus calmes. "Nous avons connu de meilleurs lundis, explique un employé de chez Norcar. Cette édition reste bonne malgré la météo." Un peu plus loin, chez Keestrack qui vend des compresseurs et tracteurs pour vignobles et fruitiers, même discours: "Nous avons relativement bien vécu cette année, explique le directeur du service après vente, Kurt Degreef. Nous essayons toujours de venir tôt, avant 8h du matin mais il ne se passe rien avant 11 h. L’année dernière était tellement bonne que forcément, nous avons eu moins de passage cette année, mais la qualité du public est élevée. Pour cinq visites, nous avons une demande de clients. Nous vendons rarement à la Foire, mais les prises de contact sont importantes pour l’après événement." Plus de peur que de mal donc. Beaucoup se sont déjà donné rendez-vous l’an prochain, du 26 au 29 juillet 2024.