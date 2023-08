Angus mariné à sec, cuit basse température, pomme paille, petits pois verts (vidéo)

"Au moment de dresser, il suffira de la sortir de l’emballage et de la faire colorer quelques minutes dans une poêle", explique le chef Jean Vrijdaghs.

Une fois colorée, on la tranche et on dépose un morceau d’un cm d’épaisseur sur une assiette. On dépose une quenelle de purée d’oignon caramélisé: "Pour ça, dit encore le chef, on prend 3 kg d’oignons épluchés et émincés et 200 g de beurre par kg d’oignons. On compote, on assaisonne et on mixe." Avec une poche, on ajoute une purée de petits pois verts: "On fait blanchir 500 g dans une casserole d’eau bouillante, dit Sébastien Hankard (ils peuvent être surgelés). Après 5 minutes, on les retire et on les met directement dans de l’eau très froide pour conserver le beau vert de la chlorophylle. On mixe on assaisonne et on obtient une belle purée verte. On met en quenelle et on accompagne avec des petits pois entiers" (même technique sauf qu’on ne mixe pas). Ensuite, on prépare une pomme de terre paille: "On fait de très fins spaghettis de patates fermes (genre agria) a vec une mandoline et au couteau. On les plonge dans de l’huile à 160 degrés, on éponge sur un papier absorbant et on les pose sur la tranche de bœuf", conclut le chef. Reste à verser une sauce brune (lire ci-contre). On garnit avec des fleurs de phlox du jardin (facultatif).