Angus et porc bio de la terre à l’assiette (vidéo)

Jambon bio sans nitrite

"L’avantage, c’est que la viande est un peu plus grasse, super moelleuse qui convient pour tout type de préparation. C’est l’alimentation qui fait la différence. Nous n’achetons pas d’aliments, nous moissonnons nos céréales nous-mêmes. Nous ajoutons juste un peu de minéraux. Nos jambons fumés par nous-mêmes n’ont aucun conservateur, ni aucun sel nitrité, dangereux pour la santé. Il n’y a ni lactose ni gluten", explique Patrick Feller.

Les aliments des bêtes sont cultivés en bio à la ferme. Les exploitants contrôlent toute la production de la terre à l’assiette.

Au départ, M. et Mme Feller ne transformaient pas la viande eux-mêmes. Lui a suivi des cours de boucher à Namur, en horaires décalés, et son épouse a appris sur le tas. Aujourd’hui, le couple possède une boucherie à la ferme, digne de ce nom, où leur employée et leurs enfants virevoltent d’une machine à l’autre pour découper la viande et préparer les différentes salaisons. "Nous avons engagé un boucher qui travaillait dans une unité bio du côté de Namur. Il viendra chez nous dans quelques semaines", explique M. Feller.

Une saucisse à l’anis et de l’angus à la découpe

Biofarm, c’est aussi un magasin au cœur de l’exploitation. Il s’agit d’une véritable caverne d’Ali Baba du bio où on trouve les produits de la boucherie familiale et des spécialités maison comme la saucisse à l’anis, le saucisson à la bière ou encore, en hiver, toute la déclinaison des boudins. On y vend également des préparations faites par la famille: soupes, vol-au-vent maison, carbonades mijotées, diverses terrines, etc.

Et pas seulement pour les gens de la région. Les occupants des gîtes sont devenus des habitués. Ils peuvent trouver là fruits, légumes fromages, etc., issus directement des producteurs locaux de la province.

Et l’angus, que les chefs étoilés de Paliseul ont choisi de cuisiner (lire ci-dessous) ? Quels sont ses avantages ? "C’est une viande assez maigre et avec beaucoup de goût. C’est jusqu’à l’année prochaine, de la viande de taureau, plus nerveuse. Dès l’an prochain, nous élèverons des bœufs de cette race. La viande sera plus tendre, plus moelleuse, car ils seront plus gras. On trouve nos produits dans notre magasin ou en commandant en ligne. Il suffit de passer chercher ses achats le vendredi et le samedi. En septembre, on sera même ouvert le lundi et le mardi aussi", conclut Mme Feller.