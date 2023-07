Une mozza déstructurée au haddock et pickles de poivron (vidéo)

Sur le poisson on dépose un peu de pickles de poivron.

Pour faire un pickles de poivron ? "On nettoie des poivrons, on coupe en brunoise (en petits dés) très fine et on fait mariner dans un mélange eau-vinaigre et sucre, ce qui va donner un côté acidulé pour donner du peps à la préparation. Le fumé et le pickles vont booster la mozzarella", précise Sébastien.

On va compléter avec une purée de poivron (les chutes qui restent quand on a fait le pickles). "Pour cette purée, on fait confire les chutes avec moitié oignons et on fait mijoter, on mixe et on a une purée fine. On complète l’assiette en versant le reste de mozzarella mixée avec le lait. Cela va donner un plat gourmand, très frais pour la saison. On termine avec une petite huile de basilique (on la fait avec de l’huile neutre de pépins de raisins à laquelle on ajoute du basilic frais) ; on mixe et on filtre. Petite particularité, pas obligatoire: on place une petite tuile décorative", achève Sébastien tandis que Jean termine le dressage, véritable œuvre d’art.