Plus de 190 interventions pour les services de secours de la foire agricole de Libramont

Face à la météo maussade de ces derniers jours, on pourrait croire que les secouristes ont passé une foire plutôt tranquille: que du contraire ! "On s’attendait à une activité calme compte tenu de la météo, mais cela n’a pas du tout été le cas samedi et dimanche où nous avons vraiment eu de nombreuses interventions. 35 prises en charge vendredi, 70 samedi, 64 dimanche et 14 lundi", nous détaille Bernard Jadoul, le médecin coordinateur de la foire agricole de Libramont depuis plus de 20 ans.

9 transferts vers l’hôpital

Une année 2023 qui n’a pas été de tout repos. Sur les 3 jours de foire, 9 personnes ont été transférées vers l’hôpital. Les interventions n’ont évidemment pas été causées par des fortes chaleurs comme ce fut parfois le cas lors des précédentes éditions, mais pour d’autres types de raisons. "On ne sait pas expliquer pourquoi nous avons eu plus d’interventions cette année, car ce n’était pas lié à la météo. Rien n’était prévisible, dirons-nous, mais elles se sont accumulées de manière étonnante. Nous avons eu beaucoup de traumatismes, de malaises et de douleurs thoraciques. Nous n’avons eu que très peu d’intervention en rapport avec l’alcool. Par contre, on sait via nos collègues policiers que cela a été très chaud au niveau alcoolémie, cette année. Après 20 h 00, les niveaux d’alcoolémie étaient phénoménaux, paraît-il", commente le Docteur Jadoul.

Au total, pour les 3 journées de vendredi, samedi et dimanche, les secouristes de la foire agricole ont honoré entre 190 et 200 interventions. L’an dernier, plus de 250 interventions ont été recensées.