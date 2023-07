La recette gagnante de deux jeunes étoilés (vidéo)

Vermiel, une bière au miel et à la verveine

En plus du restaurant, ils gèrent un hôtel de huit chambres et un gîte pour quatre personnes. Ils ont aussi la main verte parce qu’ils cultivent les plantes et herbes fraîches dont ils ont besoin dans leur cuisine. Ils possèdent aussi un rucher géré par Stéphanie Piron, une apicultrice de la région de Paliseul. Avec une partie des 40 kg de miel, les deux chefs ont mis au point une bière, La Vermiel, composée de la verveine qu’ils cultivent et de leur miel. "On la sert uniquement chez nous en apéro ou à la fin du repas. Une microbrasserie fabrique cette bière ambrée légère et digeste. Le miel n’apporte pas de sucrosité, mais de la rondeur, sans trop d’amertume. On ne la commercialise pas, mais les clients amateurs peuvent acheter l’une ou l’autre bouteille", annoncent-ils fièrement.

Ces deux jeunes chefs ont accepté le défi que nous leur avons proposé. C’est-à-dire, créer, à partir de produits de cinq artisans locaux (lire ci-contre), cinq recettes différentes et inédites réalisables par tout le monde. Des plats qui sortent de l’ordinaire. Nous publions dans la page voisine le premier numéro de cette série qui va s’étaler jusqu’à samedi compris.

Elle trouve son prolongement aussi sur notre site internet où les producteurs et les deux chefs expliquent comment ils travaillent.

Jean et Sébastien, qu’est-ce qui caractérise votre cuisine ?

Ce qui importe, c’est le produit, le goût et l’authenticité. On travaille avec les producteurs autour de nous comme la bergerie d’Acremont. On sélectionne les produits stables et de qualité égale.

Et votre cave à vins ?

On propose des vins classiques, mais aussi des bouteilles de petits producteurs moins connus. Notre credo, c’est d’avoir le meilleur rapport qualité prix. Quand on a démarré, voici quatre ans, nous n’avions aucune bouteille. Ce n’était pas évident. On n’est pas intéressé par des étiquettes ronflantes. On veut des vins sympas qui s’harmonisent avec notre cuisine.

Le grand classique de la carte: le ris de veau

Plus on monte dans les étoiles, moins il y a dans l’assiette, dit-on ?

C’est une nourriture différente avec des menus plus longs et des portions moins grandes. C’est une question d’équilibre. Quand on sort d’ici, on a mangé à sa faim et, surtout, on ne se sent pas lourd. Le but n’est pas de se remplir.

Quel est le classique immuable de votre carte ?

Le turbot, mais surtout le ris de veau. Plein de gens apprécient et il y a peu de restos qui en proposent. On adore le travailler. C’est un produit complexe.

Qu’y a-t-il à la carte en août ?

Les tomates, on est en pleine saison. Le rouget, le foie gras et du bœuf. Des déclinaisons de fraises et pêches de vigne pour le dessert.

Le client choisit à la carte ou au menu ; avec ou sans les vins. s’il le faut, il y a moyen aussi d’opter pour un menu végétarien, on s’adapte.