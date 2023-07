"La Foire de Libramont ? Elle est la plus conviviale"

"Je ne peux qu’être de son avis, acquiesce le président Jean-François Piérard. On a retrouvé l’ambiance de la foire qu’on connaît, très détendue."

199 230 entrées

Avec qui plus est, un beau bilan chiffré. Les organisateurs vous diront que peu leur importe. Il n’empêche, Natacha Perat était très heureuse d’annoncer que cette 87e édition de la foire agricole enregistre 199 230 entrées. C’est quelques centaines de plus que l’an passé. "Ce n’est pas notre baromètre, mais nous aurions été déçus s’il y avait eu 20 000 entrées de moins ", avoue-t-elle.

Natacha Perat, directrice générale de la Foire. ©EdA Mathieu Golinvaux

Ce qui réjouit vraiment la directrice générale, c’est "le taux super élevé d’utilisation de cartes professionnelles". Il s’agit des entrées distribuées gratuitement aux professionnels du secteur, et réellement utilisées.

Au vu du temps pluvieux, les agriculteurs ont délaissé leurs champs pour celui de la foire. Nombreux sont ceux qui ont passé plusieurs jours à Libramont, au lieu des quelques heures habituelles. "Plusieurs agriculteurs m’ont dit qu’ils n’avaient rien d’autre à faire, seulement de venir ici à Libramont, puisqu’ils ne pouvaient être sur leur moissonneuse-batteuse", confirme Jean-François Piérard.

"On savait la qualité des 704 exposants avant la foire, maintenant on connaît également la qualité de nos visiteurs", commente Natacha Perat.

199 230 entrées, on reste loin des 219 328 entrées de 2012, année record, qui était celle de l’inauguration du LEC. "Il y avait énormément de curieux, ce n’était pas une année record au niveau des visiteurs professionnels", indique Natacha Perat.

En super star

Qualité politique aussi des visiteurs. Le Premier ministre Alexander De Croo était la super star ce lundi. Arrêté pour des selfies, interpellé non-stop par des badauds et professionnels flamands du secteur, il a pris un temps fou pour visiter la foire. Et la directrice fixant sans cesse sa montre n’y a rien fait. Malgré la pluie, le Premier, à l’image de son père Herman qui l’emmenait enfant à Libramont, a profité pleinement de l’événement.

Un selfie avec Alexander De Croo et Willy Borsus, voilà qui symbolise la convivialité de la Foire de Libramont. ©EdA Mathieu Golinvaux

Du côté des organisateurs, on se félicite également de la présence du commissaire européen à l’agriculture, qui est revenu le lendemain de sa visite officielle, en mode incognito. "Dommage qu’il soit en fin de mandat (NDLR: les élections européennes auront lieu en juin 2024)", relève Jean-François Piérard.

Certains auront remarqué que le paysage de la foire était différent cette année, sans en identifier clairement la cause. Elle est pourtant simple: les grues télescopiques n’ont pas été déployées. La raison ? L’incident de l’an dernier. Les organisateurs ont préféré ne prendre aucun risque. Il est possible que les grues changent de secteur l’an prochain, afin de pouvoir à nouveau atteindre des sommets. Un élément des plus anodins, au regard de la réussite de cette édition.

"Je trouve que cette année a vraiment été l’illustration de ce qu’on dit de la Foire de Libramont, elle est la plus conviviale !, s’exclame Jean-François Piérard. On retrouve ici une atmosphère qu’on ne retrouve nulle part ailleurs" Et c’est sans doute cela que tous les visiteurs retiendront !

Rendez-vous du 26 au 29 juillet, pour la 88e édition, en 2024.