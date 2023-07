Dix ans que le MR est dans le pré de la Foire à Libramont

Du sommet du LEC, les membres du MR ont vu la Foire de Libramont d’en haut. "Et cela fait dix ans que ça dure", a rappelé Benoît Piedbœuf, le président du MR luxembourgeois. Avec Clarinval et Borsus, le mouvement réformateur possède les deux portefeuilles liés à l’agriculture. Les deux ministres n’ont pas manqué de rappeler le travail entrepris ces derniers mois pour préserver un secteur "dont les hommes et les femmes nous sont essentiels", a insisté Willy Borsus. "Le monde agricole au sens strict c’est 21 500 emplois directs et 4 500 emplois occasionnels, ajoute le ministre wallon. L’agriculture a une mission nourricière, un enjeu qui sera encore plus important à l’avenir. Nous devons redire une fois encore tout notre attachement à ce monde rural, à ce monde de la terre."