Correspondre avec le passé : la foire d’alors, c’était vraiment la foire

Ici, à la foire de Vielsalm, il y a surtout des veaux, des vaches, des bœufs… Quelques chiens aussi… Quant à la blouse bleue typique du paysan de l’époque, celle qu’on

retrouve notamment dans plusieurs portraits de Cézanne, on n’en voit guère.

Ici, les gens qui font la foire, qui sont là pour vendre ou pour acheter, ou qui sont là en simples badauds, on dirait bien qu’ils ont tenu, pour la plupart, à mettre leurs beaux habits. Et le chapeau qui domine, c’est celui qui triomphe à la fin du XIXe siècle et qui continue durant la première moitié du XXe: le canotier.

Ils n’ont pas non plus de bâtons, mais une canne ou même une badine. Bien plus élégantes que le bâton.

Mais, à Vielsalm comme dans le poème de Maurice Lucas, on peut parler de fouillis. Si certaines bêtes sont à l’attache, beaucoup d’autres, non !

Et tout le monde, bêtes et gens, se coudoie, piétine ou déambule calmement, dans le plus grand désordre.

L’auteur de la carte, Jules Masset, c’est certainement un jeune homme… Un jeune homme bien. Il écrit à ses oncle et tante de Liège.

Il leur écrit pour ne pas leur dire grand-chose. Il dit juste que, de son côté, ça va ; et qu’il espère qu’il en est de même pour eux. Il espère aussi qu’il pourra bientôt leur rendre une petite visite.

Et il insiste tant et plus sur la santé des uns et des autres.

Il en remet une couche, dirait-on aujourd’hui, en langage familier.

Mais, pour lui, pas question de donner dans les familiarités. Il est même à l’exact opposé.

Aux communes embrassades, lui, il préfère les embrassements.

C’est la même chose, c’est l’action d’embrasser, mais le terme est littéraire, nous dit le dictionnaire.

Et il termine avec cette belle formule qualifiée, elle aussi, de littéraire: "Votre neveu tout affectionné."

Si on osait, on dirait qu’il est un peu fayot, non ?