Cérémonie des Milard d’Or 2023 (vidéo)

Une cérémonie née à l’initiative du journaliste de l’Avenir du Luxembourg, Francis Collin et d’Alain Milard. Le trophée de cette année était une petite citerne miniature offerte par l’entreprise Joskin. Pour cette nouvelle édition, trois personnalités ont été mises à l’honneur dont Thibaut Scholer, jobiste et étudiant ingénieur industriel à Pierrard (Virton). Une fois par semaine, toute l’année, Thibaut vient à la foire aider le magasinier. Très serviable, il aime les rencontres festives. Miguel Boulard, fontainier bien connu de Libramont. Il est l’homme de la situation pour tous les exposants en matière d’eau. Indispensable depuis plus de 30 ans. Véronique Dabe, la "madame propre" de la foire depuis plus de 25 ans. Originaire de Freux, Véronique s’est toujours montrée dévouée. Très appréciée, sa rigueur au travail est reconnue de tous.