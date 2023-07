Un léger crachin tombait sur Libramont, ce lundi matin. Après le gros rush du week-end, les exposants de l’Ardenne Joyeuse s’apprêtent à entamer une journée réputée pour être beaucoup plus calme. L’heure, déjà, de tirer les premiers bilans de cette 87e édition. "Je vous avoue qu’on a eu quand même un peu peur le vendredi lorsqu’on a vu qu’il pleuvait. On a vu peu de gens et on pensait qu’il aurait été compliqué derentrer dans nos frais cette année. Heureusement, le public de samedi et dimanche était bien présent et surtout de bonne humeur. On a même fait un meilleur chiffre que l’an dernier", nous relate Julien Guillaume de la"buvette champêtre".

La nouvelle localisation est bien acceptée

Cette 87e édition était aussi la seconde fois où l’Ardenne Joyeuse, ce fameux espace où l’on peut déguster des produits de bouche du terroir, était installé juste à côté de la porte des aubépines.

Une nouvelle localisation implantée l’an dernier et qui permet à cet endroit de jouer les prolongations. Si à l’époque ce changement avait suscité quelques inquiétudes, il semble aujourd’hui plutôt bien accepté. "Je pense que l’année dernière, on se cherchait vraiment beaucoup. Ce qui est embêtant quand on change de place, c’est que les gens nous cherchent. Dans une foire comme Libramont, les gens doivent s’habituer. Je préfère avoir une place fixe et avoir de la visibilité, évidemment. Ce que j’appréciais sous le préau, c’est qu’on pouvait servir les gens à table. Ici, on fait beaucoup de plats à emporter", commente Olivier Pierre, le patron du "umet des Ardennes" à Corbion et qui participe à la foire depuis plus de 30 ans.

"Le Fumet des Ardennes" (Corbion) n’a pas chômé durant cette 87e édition. Cela fait plus de 30 ans qu’ils participent à l’événement. ©-éda

Grand défenseur de la bonne viande, Olivier Pierre a vendu un cochon grillé de plus de 100 kg, chaque jour. Lui aussi tire un bilan positif de cette 87e édition.

"On a vendu beaucoup de glaces !"

Heureusement, les visiteurs de la foire n’ont pas perdu leurs bonnes habitudes ou même leur sens de l’orientation. Que ce soit l’an dernier ou cette année, l’Ardenne Joyeuse a fait un carton plein chez toutes sortes de producteurs. Que ce soit les bières, le vin, les viandes et charcuteries ou encore… les glaces ! "Oui, même si ce n’était pas une année caniculaire, nous avons vendu quand même pas mal de glaces, nous explique Jean-François Liarp, animateur au stand de Fairebel. Nous avons vendu beaucoup de produits issus du lait, comme du fromage, des yaourts, des glaces bien sûr, mais aussi notre petite nouveauté de cette année: une liqueur à base de lait de nos producteurs baptisée ‘Milkeur’."

Cet habitué de la foire a même été surpris par l’afflux de visiteurs, ce week-end. "Je me suis perdu dans la foule ! Cela ne m’était jamais arrivé", rit-il.

L’équipe de Fairebel proposait divers produits: hamburgers, glaces, yaourts… Mais aussi un tout nouveau produit! La liqueur de lait "Milkeur". ©-éda

Milkeur et Ribbiz ont ravi les papilles

Malgré le temps mitigé et l’absence de soleil, les ventes ont été prolifiques. À titre indicatif, le stock du nouveau produit de Fairebel (Milkeur) a été écoulé dans sa totalité, soit 1 200 bouteilles.

Première foire agricole très positive pour le "Ribbiz", un pétillant créé à Breuvanne (Tintigny). ©-éda

Même son de cloche rassuré et positif du côté du stand de Ribbiz, un jeune pétillant local créé par deux Gaumais originaires de Breuvanne (Tintigny). Ils ont proposé leur produit à la dégustation pour la première fois sur le champ de foire. "Au début, avec le temps, cela avait mal commencé. Mais il y a eu pas mal d’affluence et je pense que ças’est bien passé. Les gens sont venus principalement pour découvrir notre produit, peu le connaissaient. Tout le monde a eu l’air d’avoir apprécié. On reviendra l’année prochaine !", assure Julian Van Acker, l’un des gérants de la société qui vient tout juste sortir un autre produit, le"Shôbiz", une liqueur de Gin pour cocktail.

Pour tous ces artisans, les 4 jours ont été riches et intenses. L’Ardenne Joyeuse reste une sacrée vitrine qui offre une belle exposition aux papilles du coin et d’ailleurs. Seul petit bémol évoqué par certains exposants: le manque de places assises pour les clients. Peut-être qu’une tonnelle supplémentaire ne sera pas de refus pour l’an prochain.